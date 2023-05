Ittre : la première modification budgétaire de l’année n’est pas du goût de tous

Attention aux réserves et aux emprunts

Du côté de l’opposition, Ferdinand Jolly (IC) s’inquiète: "En comparant les chiffres avec ceux de l’an passé, nous nous inquiétons de constater que le total des réserves a diminué. Nous rejoignons le souci de prudence et de vigilance de l’échevine. Nous devons veiller à ce que ces provisions et réserves ne fondent pas comme neige au soleil".

Son colistier, Daniel Vankerkove: "Chaque majorité dans une commune a ses objectifs et a ses ambitions propres sur le devenir de la Commune, mais ici je dois tirer la sonnette d’alarme. Il faut faire très attention à la levée de nouveaux emprunts: 2 millions sur une année, c’est beaucoup. Pendant 30 ans, lorsque j’étais dans d’autres majorités, nous avons fait la chasse aux charges d’emprunt pour garantir l’avenir de nos enfants. Emprunter ne doit pas devenir une habitude. Nous avons des rentrées très importantes à Ittre. Dès maintenant, les emprunts doivent être limités au maximum pour le devenir de ceux qui nous suivent".

Excès budgétaires et énergies renouvelables

De son côté, le conseiller Claude Debrulle (Pacte) dénonce "les excès budgétaires de plus en plus alarmants de cette majorité socialiste-libérale. Les comptes annuels 2022 confirment la politique massive d’investissements à des montants exorbitants, poursuivie depuis quatre ans et qui, à terme, n’est pas financièrement supportable". Le conseiller note la différence d’investissements effectués par la Commune entre la lutte contre le réchauffement climatique (750 000 €) et les investissements immobiliers (3 580 000 €). Des dépenses qui, pour Claude Debrulle, posent pas mal de questions pour l’avenir des finances communales: frais de mobilier, de personnel, d’entretien, intérêts et remboursements d’emprunts…

Toujours pour Pacte, Luc Schoukens poursuit: "Un investissement de l’ordre du million d’euros en énergies renouvelables serait plus opportun pour l’avenir que les choix faits en termes de centre administratif démesuré ou de bibliothèque inadaptée. Nous sommes devant un défi sociétal et environnemental, mais nous ne faisons pas les choix et les investissements opportuns. C’est aux pouvoirs publics de montrer l’exemple et de prendre les devants. Un pas a été fait dans notre commune avec le Plan Pollec et la communauté d’énergie, mais c’est insuffisant. Il y a des opportunités avec des perspectives possibles d’investissements citoyens et publics. Si nous avions investi depuis dix ans dans l’énergie renouvelable, comme je l’ai suggéré, nous aurions déjà une belle cagnotte pour avancer dans nos finances communales".