"Comme en beaucoup d’autres communes de Wallonie, le promoteur éolien avait profité des mesures Covid de la Région wallonne pour éviter le débat de la réunion d’information publique prévue par la procédure normale en remplaçant celle-ci par la publication durant 48 heures d’une vidéo explicative du projet, indiquent les riverains dans un communiqué. Déjà à l’époque, malgré cette procédure réduite et bien que le confinement et ses bulles n’aient pas permis aux riverains de se réunir pour en discuter, plus de deux cents courriers comprenant des questions et remarques à traiter par l’étude d’incidences avaient été adressées aux communes concernées par le projet. Il s’agissait de lettres de riverains, mais aussi d’amoureux de la nature, interpellés par le projet. Ils redoutaient les nuisances du projet, ses conséquences sur la faune locale et en particulier les oiseaux très nombreux sur ce site ainsi que la destruction d’un paysage dont l’intérêt remarquable est attesté par le plan de secteur."

Le projet est maintenant entré dans une nouvelle phase avec l e dépôt d’une demande de permis unique pour la construction et l’exploitation de cinq éoliennes de 150 mètres au milieu des campagnes.

Sur base de l’étude d’incidences, chargée d’étudier et de consigner les impacts du parc industriel projeté sur l’environnement, les citoyens peuvent maintenant formuler leurs observations sur le projet dans le cadre d’une enquête publique qui court jusqu’au 24 mai.

"Cette étape, malgré qu’elle soit lancée en pleine période de vacances scolaires, ravive les inquiétudes de la population. Les réseaux sociaux s’animent et les toutes-boîtes circulent. De son côté, l’association 4 communes face 5 éoliennes à Ittre s’est à nouveau mobilisée. Afin de permettre à la population impactée d’en apprendre davantage sur ce projet ainsi que sur les principaux enseignements de l’étude d’incidences, elle a décidé d’organiser des séances publiques d’information."

Ces séances auront lieu le 10 et le 16 mai prochains à 19 h 30 à la salle Planchette, rue de la Planchette à Ittre.

"La population est vivement encouragée à assister à l’une d’entre-elles afin de se forger une opinion éclairée sur le projet et afin d’obtenir des conseils sur la façon de faire entendre sa voix auprès des autorités chargées d’octroyer ou non le permis. L’association 4 communes face 5 éoliennes à Ittre est pleinement consciente de la nécessité de réduire notre empreinte écologique, mais cet impératif ne peut être utilisé comme prétexte pour nous imposer un projet éolien industriel qui par sa démesure et sa localisation compromettra la beauté naturelle de ce site, habitat de nombreuses espèces animales et nuira au cadre de vie de la population."