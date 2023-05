Cinq éoliennes qui inquiètent: une réunion programmée

Ce projet, introduit par la société VDH DEV SCRL, prendrait place dans une zone située au sud de Bois-Seigneur-Isaac et au nord du golf de la Tournette.

Selon VDH DEV, cette zone, fort venteuse a été étudiée avec beaucoup d’attention. Les cinq éoliennes prévues seraient positionnées de part et d’autre de l’autoroute, trois à l’ouest et deux à l’est. L’interdistance entre les éoliennes est de plus de 400 mètres.

Par ailleurs, en étudiant les documents mis à disposition des citoyens dans le cadre de l’enquête publique, on apprend que les éoliennes projetées auraient une hauteur maximale de 150 m en bout de pale et développent une puissance nominale unitaire comprise entre 2,6 et 4,2 MW. La puissance totale installée du parc serait donc comprise entre 13 et maximum 21 MW.

Des travaux connexes

Outre l’implantation et l’exploitation des éoliennes proprement dites, le projet comporte également sur des travaux connexes. Notons l’aménagement d’une aire de montage permanente au pied de chaque éolienne ; l’aménagement de nouveaux chemins d’accès en domaine privé reliant les aires de montage des éoliennes aux voiries existantes ; le renforcement de l’assise d’un chemin existant privé ; le réaménagement temporaire d’un chemin public ; l’aménagement de deux sorties d’autoroutes temporaires en domaine public ; l’aménagement de trois chemins et d’aires de manœuvre temporaires en domaine privé ; la construction d’une cabine de tête ; la pose de câbles électriques souterrains moyenne tension entre les éoliennes et la cabine de tête ; la pose d’un câble électrique souterrain moyenne tension entre la cabine de tête et le poste de raccordement de Baulers ; les aménagements nécessaires pour gérer les eaux de surface.

Ce dossier agite pas mal les réseaux sociaux locaux depuis son annonce. De nombreux citoyens s’intéressent et, surtout, s’inquiètent des conséquences d’un tel projet sur la faune, la flore et l’aspect visuel de leur village.

À ce sujet, la commune a sollicité auprès du demandeur l’organisation de deux réunions d’information afin de permettre à la population de s’exprimer sur le sujet. Malgré cette demande, il ne sera finalement organisé qu’une seule de ces réunions. Celle-ci se tiendra à la salle communale de Haut-Ittre, le lundi 15 mai à 19 heures. Il est à noter que le dossier peut être consulté, chaque jour ouvrable pendant les heures de service sur rendez-vous et le samedi 6 mai de 9 à 11 h, également sur rendez-vous. Les observations écrites peuvent être adressées au Collège communal, rue de la planchette 2 à 1460 Ittre.