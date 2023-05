RenoWatt, c’est fini pour Ittre

Dans l’opposition, Claude Debrulle (Pacte) s’inquiète: "Je me pose la même question que la directrice financière: combien ça va coûter à Ittre ?" Fabienne Mollaert: "J’ai les échos des autres Communes. Nous ne devons pas avoir peur. Quand nous avons signé la première convention, ils avaient dit que ça ne nous coûterait que l’audit qu’ils ont fait. Mais les autres Communes n’ont encore rien reçu."

Claude Debrulle poursuit: "Si toutes les Communes se retirent, de quoi vit cette société ?" Fabienne Mollaert explique: "Elle a été mise en place par la Région, mais c’est un flop. Elle a été dépassée par les événements, par le succès du départ. Elle n’a jamais su aller au bout des choses et n’a jamais vraiment écouté ce dont les Communes avaient besoin." Pol Perniaux (Pacte) s’interroge: "Pourquoi se priver d’un service gratuit dont on n’est pas obligé de suivre les conseils et qui risque de nous coûter quelque chose (NDLR: si RenoWatt venait à se retourner contre la Commune) ?" L’échevine conclut: "Normalement, c’est payant, mieux vaut se retirer avant qu’on nous demande quelque chose. RenoWatt avait rendu un projet pour les écoles maternelle et primaire, mais il n’est pas approprié. De plus, on nous avait promis que les frais seraient remboursés par les économies d’énergie. Par la suite, on nous a dit que ça ne fonctionnerait pas chez nous parce qu’on ne ferait pas assez d’économies pour rembourser les frais engagés avec les travaux proposés. S’ils envisagent des démarches, ce sont toutes les Communes qui réagiront et il est possible de prouver qu’ils sont en défaut".