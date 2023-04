Ittre : la ferme s’invite ce jeudi sur le marché de Virginal

Le but recherché est d’attirer les plus jeunes, ajoute Jacques Wautier: "C’est pour ça que nous commençons le matin. Ainsi, les enfants des écoles maternelles et primaires pourront en profiter. On attend environ 400 enfants. Ils recevront des informations sur ces animaux, ils pourront les voir de près, les caresser…"

Par ailleurs, le service résidentiel pour adultes La Maisonnée proposera des crêpes, du chocolat chaud ou froid en fonction du temps. Et si l’opération a un objectif pédagogique, elle a aussi pour but de promouvoir le charmant petit marché de Virginal. "En effet , le but est aussi d’attirer les parents, conclut l’échevin. Par ailleurs, en fonction de ce que donnera cette première action, nous aviserons, mais il y aura probablement d’autres actions à venir."

À noter: si les animaux sont présents à partir de 9 h, le marché se déroulera aux heures habituelles, à savoir de 14h à 19 h 30.