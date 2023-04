Au Théâtre La Valette, à Ittre : "Duo pour violon seul", un émouvant bras de fer entre le désespoir et la vie

Michel Wright ne se contente donc pas de mettre en scène, il est aussi le psychiatre, le docteur Feldmann, praticien dont la patience et l’écoute bienveillante ne sont pas les moindres qualités. Et il lui en faut pour aborder cette femme qui entre dans son cabinet plus parce qu’elle y est contrainte que parce qu’elle l’a choisi. Cette patiente n’est pas un cadeau… Célèbre, riche, un brin hautaine, Stéphanie Abrahams, est une violoniste virtuose, qui vient de voir sa vie chavirer en apprenant qu’elle est atteinte de sclérose en plaques. C’est donc à Isabelle Roelandt que revient la tâche d’incarner cette femme complexe, physiquement diminuée, intérieurement détruite, pleine d’amertume et de cynisme.

Les séances sont de véritables bras de fer, un ping-pong teinté de provocations de la part de la jeune femme, et de reparties parfois cinglantes du brillant spécialiste de l’âme humaine. Un jeu du chat et de la souris dont on sait que l’enjeu est rien moins que la poursuite de la vie, interprété avec brio par ces deux comédiens qui s’affrontent sans concession.

Les échanges sont durs, le désespoir palpable, mais la lueur est au bout du chemin. Un bel hommage au pouvoir de la parole dans la thérapie.

Au Théâtre La Valette, jusqu’au 30 avril. www.theatrelavalette.be