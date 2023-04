Un tout nouveau festival à Ittre : "Le Chant des Orgues"

Trois villages, trois églises, trois orgues

Les six différents rendez-vous à l’affiche de cette grande première auront lieu à trois endroits différents: les églises Saint-Laurent de Haut-Ittre, Saint-Pierre de Virginal et Saint-Rémy d’Ittre. "Ittre est bien connu pour la richesse de sa diversité culturelle, poursuit Carine de Lichtervelde, mais c’est aussi trois villages, trois églises, trois orgues uniques et rares. Nos trois églises disposent d’un médiophone, d’un orgue de la célèbre dynastie de facteurs d’orgues Van Peteghem et enfin d’un orgue romantique réalisé par les frères Slootmaeckers. Ces trois instruments nécessitent des soins afin de retrouver vie pour le plus grand bonheur des amateurs de musique et des auditeurs qui auront enfin le plaisir et l’opportunité de les découvrir."

C’est d’ailleurs avec le projet de restauration du médiophone de Haut-Ittre que le festival est né. "L’ambition, d’un intérêt tout à la fois patrimonial et culturel, est de programmer, chaque année et le temps d’un week-end, un ensemble de manifestations musicales de qualité avec l’orgue pour fil directeur, dont la finalité exclusive sera de réunir les fonds utiles à la restauration des instruments."

Pour cette première édition, le festival "Le Chant des Orgues" accueillera des artistes et intervenants passionnés et passionnants: Robert Ferrière, organiste titulaire de la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles, accompagné par la chorale Les Fadaises dirigée par Joëlle Hoet ; le pianiste, compositeur et improvisateur Jean Jadin ; le musicologue Jean-Marc Onkelinx ; Guy Van Waas, titulaire de l’orgue de l’Église des Carmes et codirecteur artistique des Concerts de Midi à Bruxelles ; le conteur local Didier Dubray ; et enfin Benoît Mernier, titulaire de l’orgue de l’église Notre-Dame au Sablon et quelques-uns de ses étudiants du département de musique ancienne et de la classe d’orgue du Conservatoire royal de Bruxelles.

www.ittretourisme.com/ittre-festival-des-orgues