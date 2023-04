L’intercommunale inBW, qui en a la gestion, préfère le nom d’unité de valorisation énergétique à celui d’incinérateur. Car si les ordures finissent bel et bien brûlées dans un four, la chaleur produite est transformée en électricité.

En outre, l’incinération permet de réduire le volume de déchets d’environ 98%.

Les fumées produites par la combustion des déchets sont filtrées "de manière à éviter tout risque pour la population et l’environnement ainsi qu’à respecter les normes légales de rejets les plus sévères, rappelle l’inBW. C’est pourquoi il convient, désormais, de parler d’unité de valorisation énergétique et plus d’incinérateur."

Quoi qu’il en soit, les installations ittroises ont une capacité de traitement autorisée de 116 000 tonnes par an. L’électricité produite par l’incinération correspond à la consommation d’environ 5 000 ménages, sans compter l’alimentation de l’unité de valorisation énergétique.