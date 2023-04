Ittre : Marie-Paule Haar expose au Musée Marthe Donas

Du 15 avril au 28 mai, le Musée Marthe Donas d’Ittre présente l’exposition Marie-Paule Haar, 50 ans de création. Marie-Paule Haar est une artiste belge pluridisciplinaire, née à Bruxelles et installée aujourd’hui à Genval. Elle touche un peu à tout: sculpture, peinture, orfèvrerie et bijoux qu’elle réalise principalement pour des couturiers français. Le musée ittrois rend donc hommage au travail de cette chercheuse infatigable Brabançonne d’adoption, comme l’explique Monique Lenoir, coordinatrice du musée: "Marie-Paule Haar a toujours voulu s’inscrire dans l’esprit de son temps comme le reflète l’usage de matériaux aussi divers que le plexi, le plomb, l’acier, l’inox ou l’aluminium. De ces matières, elle aime exploiter les propriétés naturelles, entre souplesse lyrique et rigueur géométrique, de préférence dans une veine abstraite".