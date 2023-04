Ittre : la Valette reprend son "Duo pour violon seul"

"C’est une très belle pièce, que j’aime beaucoup parce qu’elle est ouverte sur l’espoir, explique Michel Wright. Elle explore la lutte de la musicienne pour faire face à la maladie et à la perte de sa carrière musicale, mais aussi sa relation avec son psychothérapeute, qui tente de l’aider à trouver un nouveau sens à sa vie."

Ce sera donc un face-à-face entre un homme et une femme sur la scène de la Valette. Michel Wright donnera la réplique à Isabelle Roelandt. Ils se connaissent bien. Depuis leurs études au Conservatoire, il y a 40 ans.

"Isabelle avait envie de reprendre ce rôle qu’elle avait tenu à la Valette en 2010, face à Léonil Mac Cormick. Cela avait été un grand moment, à l’époque. La pièce se découpe en six séances chez le psychanalyste, qui s’étalent sur un an. Et on passe de l’ombre à la lumière."

"Plus de nuances"

Isabelle Roelandt se réjouit de retrouver ce rôle qu’elle avait incarné il y a 12 ans: "Je l’aborde différemment évidemment, parce que j’ai évolué comme tout être humain évolue, résume la comédienne en répétition, à la veille de la première. Je serais incapable de reproduire mon interprétation de l’époque. Je sens les pulsions qui sont les miennes aujourd’hui et je les utilise. Je pense que je joue avec plus de nuances, car il y a plus de questionnements, et ça, je le dois au temps qui a passé…

J’ai une vilaine expression. Je dis souvent: au théâtre, on vient avec sa viande du jour. C’est une manière de dire qu’on vient travailler un rôle avec ce que nous sommes maintenant, à l’instant présent. Je partage peut-être plus de choses avec cette femme artiste aujourd’hui, car j’avance en âge et j’ai conscience que les opportunités professionnelles se raréfient. Cette conscience aiguë de la fin d’une carrière, je m’en sers pour interpréter ce que ressent cette musicienne…"

Dans son rôle de psy, Michel Wright – qui met également en scène la pièce – n’entend pas non plus faire du "Mac Cormick". Ce rôle de psychanalyste est une belle occasion pour lui d’utiliser sa complicité avec l’actrice. "Je suis dans un rôle d’accoucheur et dans l’empathie. Ce personnage écoute plus qu’il n’agit mais il fera en sorte que ces séances déboulent sur la lumière…"

Au Théâtre de la Valette, du 6 au 30 avril, du jeudi au dimanche. Renseignements et réservations: 0473 29 17 09, info@theatrelavalette.be, www.theatrelavalette.be