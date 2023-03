Balade aux lampions dans la campagne d'Ittre

Le sentier des Longs Prés avait été fermé au public et, suite aux travaux d’aménagement de la zone d’immersion temporaire, il a entièrement été réhabilité par la Commune. "Avant c’était un chemin de terre très intéressant pour les promeneurs, mais maintenant, il est accessible à tous: vélo, poussette, PMR, indique Aliénor Mahy. Il permet de découvrir ce magnifique écrin de verdure et c’est ce qu’on voulait mettre en avant avec cette promenade aux lampions."

Cette balade de 4,4 km est accessible à tous. Les départs se feront entre 19 h et 20 h 30. "Le soleil se couchera vers 20 h 15, mais nous avons voulu commencer un peu plus tôt pour permettre aux familles de profiter de l’événement. Le chemin sera balisé par des petites lumières pour guider les participants à qui nous fournirons un lampion."

Sur le parcours, cinq étapes sont prévues. "Nous présenterons la ZIT avec une exposition de photos. Plus loin, ce sera un peu plus cocasse, car on parlera d’Ittre en dialecte local, mais aussi en français. Les arrêts faune et flore porteront sur les rapaces nocturnes endémiques. Nous aurons une ornithologue qui donnera des explications. La dernière étape proposera une animation plus familiale avec des jongleurs de feu. Les gens redescendront ensuite vers le centre du village où ils pourront déguster des produits locaux."

Infos et réservations: www.ittretourisme.com.