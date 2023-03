900 000 € de subsides pour les voiries ittroises

Ces deux plans comprennent les projets d’aménagement des rues des Châtaigniers et Émile Montoisy (1,23 million€), de la rue Rouge Bouton (325 000 €) et de la rue Maurice Brancart (488 000 €).

Le conseiller d’opposition, Claude Debrulle (PACTE) s’interroge: "Je vois les chiffres, et je me demande comment la commune va se débrouiller. Si on cumule les subsides PIC et PIMACI, on arrive à 900 000 € et si on additionne l’ensemble des projets inscrits, on est à 2 millions. Il y a une différence de 1,1 million€, ce qui est considérable. Comment va-t-on faire ?"

Ce à quoi le bourgmestre Christian Fayt (EPI) répond: "La Région wallonne nous demande d’inscrire plusieurs projets. Comme ce sont des projets sur trois ans, si jamais l’un d’eux bloque pour un problème administratif, un problème financier ou d’urbanisme, ça donne la possibilité de retomber sur un autre."

Un casse-tête qui vaut le coup

Le bourgmestre tient également à souligner que ces différents plans ont été un véritable casse-tête pour l’administration: "Pour le PIC, nous devons effectuer des travaux représentant 150% du subside reçu. À ça s’ajoute l’imbroglio du PIMACI. Si on prend l’exemple de la rue des Châtaigniers dont la largeur est de 8 m, nous allons y dessiner une bande cyclable de 90 cm de chaque côté. Le PIC ne reprend que les 8 m moins le 1m80 pour les bandes cyclables. Il faut donc calculer ce que chaque plan donne tout en sachant que le PIC c’est 60% de subsides et que le PIMACI c’est 80%. Il y a de quoi se gratter les cheveux."

Au-delà de ce casse-tête, Christian Fayt est heureux de voir ces projets sur le banc: "C’est la première fois depuis plus de dix ans que la commune peut investir dans ses routes avec un financement de la Région wallonne. Ces projets viennent s’ajouter aux 500 000 € que nous avons mis depuis deux ans pour l’aménagement des petites voiries. Il était grand temps de pouvoir se remettre à travailler sur nos routes. Quand on voit ce qui va être fait aux rues des Châtaigniers, Montoisy et Rouge Bouton, ça va être quelque chose de très bien fait et de très bien conçu."