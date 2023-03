Ittre: rififi autour du projet de déménagement de la bibliothèque

Pour rappel, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne avait refusé le permis d’urbanisme lié à ce projet. Le collège communal avait alors décidé de contester ce refus auprès du ministre de tutelle, Willy Borsus. L’opposition souligne: "Nous sommes conscients qu’il faut déplacer la bibliothèque dans le centre d’Ittre. Notre volonté n’est pas de nous opposer pour nous opposer. Nous pensons qu’il faut réfléchir ensemble à des alternatives au projet du collège en tenant compte de la problématique dans sa globalité et des autres projets que le collège souhaite mettre en place dans le centre d’Ittre. Selon nous, un dialogue constructif est nécessaire autour de ce projet et des enjeux qui en découlent. Les riverains ont introduit un recours au Conseil d’État pour défendre leur cadre de vie et la préservation du patrimoine.

Avec les riverains, nous espérons que le collège communal fasse preuve d’ouverture pour que nous puissions réfléchir tous ensemble aux enjeux de ce projet: l’harmonie architecturale du bâti existant autour de la Grand-Place, la mobilité et la sécurité des usagers faibles, le stationnement des utilisateurs et le coût global du projet et de son fonctionnement".

Ramener la bibliothèque au cœur du village

Le bourgmestre, Christian Fayt (EPI), revient sur la genèse de ce dossier: "Nous avons la volonté de ramener la bibliothèque au centre du village, car actuellement elle est excentrée et son accès n’est pas facile pour beaucoup d’Ittrois. Pour nous, le lieu le plus approprié est sur la Grand-Place, dans l’ancienne maison communale. La bibliothèque retrouverait pignon sur rue et cela permettrait de redonner un peu de vie à ce quartier. Depuis le début, l’opposition a voulu être associée à ce projet. Ce qui a été fait. Dès la première réunion, ils sont arrivés avec l’idée d’installer la bibliothèque à l’arrière de l’actuelle maison communale. C’était un moyen de contrecarrer notre projet d’agrandir le centre administratif qui, après au moins quinze ans d’attente, est enfin sur les rails".

Pour Christian Fayt, le recours introduit par deux riverains semble un peu télécommandé: "Une de ces deux personnes possède un restaurant. Je l’ai contactée et elle m’a dit qu’elle n’était pas d’accord parce que, pendant les travaux, il allait y avoir des camions et que ses clients ne pourraient plus venir dans son établissement. Je peux comprendre son inquiétude, mais nous avons réfléchi à la situation et il y a la possibilité d’arriver sur la Grand-Place par un autre côté. De plus, les travaux auront lieu en journée et le restaurant n’ouvre principalement que le soir. Je pense donc que c’est un peu télécommandé. Malgré ce recours, nous continuerons sur ce projet".