Sept sur douze pour l’AFC Braine. "Victoire amplement méritée pour notre première mi-temps où l’on était au-dessus, signale Fabrice Deman (T1). O n marque deux fois sur phases arrêtées puis Nivelles, qui était mieux à ce moment-là, revient logiquement à 2-1 mais on a eu la chance de marquer encore deux fois avant la mi-temps ce qui leur a coupé les jambes. Par la suite, on a bien géré sans être très dangereux ni sans concéder beaucoup d’occasions."

Les Nivellois ont rendu une triste copie. "Ça ne ressemblait à rien de notre côté et quand on est mené 4-1 à la mi-temps contre l’avant-dernier, c’est révélateur de notre insuffisance, déplore Cédric Musette (T1). Soirée à oublier et j’espère que ce ne sera pas comme ça pour les derniers matches."

Ophain B – Etterbeek B0-7

Buts: Durieux c.s.c. (0-1, 16'), Perez (0-2, 38'), Plonowski (0-3, 53'), Ribeiro (0-4 et 0-5, 77' et 80'), Sani (0-6, 88'), Perez (0-7, 92').

Ophain est tombé sur plus fort. "La première mi-temps était bonne de mon côté malgré un autogoal et un peu de nonchalance sur le deuxième, lance Michaël Ervier (T1). On pensait avoir l’avantage du terrain et on a bien essayé de les contrer, mais ils ont quand même bien construit, on n’a pas été assez bon physiquement et on a baissé les bras quand notre adversaire a commencé à marquer."

Ittre – Waterloo B 1-1

Buts: Bailly (0-1, 65'), Ruijs (1-1, 73').

Mauvaise opération pour les visiteurs dans le cadre de la troisième tranche puisqu’ils restent à deux points de leurs hôtes. "Ce fut un match compliqué où l’on a marqué après la mi-temps puis on a commencé à se relâcher en voulant absolument essayer de jouer au foot sur un terrain compliqué, et on s’est mis en difficulté nous-mêmes sur une phase arrêtée", résume José Ngoyi (T1).

Ittre n’a pas gagné mais poursuit sa série de 15 matches sans défaite. "On a bien tenu en première mi-temps avec un vent contre nous et on rentre avec ce score de 0-0, explique Gaëtan Sempoux (T1). Eux marquent en premier puis on égalise sur corner, et ce fut alors de l’attaque-défense. Le nul est logique dans l’ensemble même si on devait faire mieux sur la fin vu nos situations en supériorité numérique."

Genappe B – Wat. Lion’s 1-4

Buts: Booka (0-1 et 0-2, 6' et 15'), Moermans (0-3, 37'), Hannon (1-3, 44'), Ellatifi (1-4, 80').

Après la remise de mercredi contre Villers en raison d’un terrain rendu impraticable par la neige, Genappe a concédé une nouvelle défaite. "Certains joueurs qui n’étaient pas à leur niveau face à un adversaire qui avait plus d’envie, regrette Gary Illegems (T1). Si on avait réussi à marquer avant le 0-1, on aurait assisté à un autre match mais on n’a pas eu grand-chose à revendiquer par la suite."

Les Lion’s se sont relancés après trois défaites. "On avait à cœur de laver l’affront du match aller et on a commencé très fort en trouvant deux fois la profondeur, précise Alain Nzanza (T1). O n était plus vif sur le ballon et le troisième goal nous a permis de gérer la seconde mi-temps tout en faisant souffler les corps fatigués."

Clabecq – Villers B4-1

Buts: Buttice (1-0, 2'), Veyt (2-0, 11'), Borremans (2-1, 19'), Boujada (3-1, 43'), Fares (4-1, 90').

Il reste trois finales à Clabecq pour décrocher le titre grâce à ce troisième succès de rang. "Comme la semaine précédente, on mène rapidement puis on laisse l’adversaire revenir. Heureusement, marquer avant la mi-temps nous a mis un plus à l’aise, on a remis les choses en place et on a géré les choses avec sérieux", résume Didier Van Eesbeek (T1).

Dans l’autre camp, "on était bien en place mais comme d’habitude, des errements défensifs ont mis à mal notre organisation, constate Frédéric Vandekerkhoven (T1).

On a la chance de vite revenir sur un tir dans le plafond mais on prend le troisième derrière en étant trop laxiste. Dommage, car il y avait la place d’autant qu’on est remonté en seconde période avec une meilleure mentalité."