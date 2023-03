Ittre : les Ruchers réunis vont préparer des pièges contre le frelon asiatique

Cette action est l’occasion de faire connaissance avec cette association locale qui promeut l’apiculture dans la région. "Nous sommes un groupe bien soudé de 36 apiculteurs, indique Dominique Dechamps, président des RRI. Par exemple, le mois dernier, nous avons eu deux sessions à la commune pour fabriquer des muselières pour équiper toutes nos ruches. Elles sont ainsi toutes protégées contre les frelons asiatiques. Quasiment tous nos membres étaient présents, il y a donc un bon esprit de groupe."

"Nous faisons du compagnonnage"

Les RRI disposent de deux ruchers sur le territoire de la commune. Le premier se trouve le long de l’ancien canal à Virginal, le second est situé dans le centre d’Ittre. "Le premier est notre lieu de réunion, poursuit le président. En tout, si nous comptons tous nos membres, nous avons entre 70 et 80 ruches, outre 8 ruches qui sont propriété de l’association. Les apiculteurs de l’association peuvent mettre leurs ruches sur les lieux communs, ce qui leur permet d’apprendre en voyant ce que nous faisons pour répéter ces gestes sur leurs propres ruches. Nous ne sommes pas avares en conseils. Le principe, c’est que chaque membre peut mettre une ruche, ici ou dans l’autre rucher pour apprendre. Nous ne sommes pas une école, mais nous faisons du compagnonnage pour les nouveaux pour qu’ils s’intègrent et pour partager les informations. C’est important de faire partie d’un groupe comme le nôtre pour partager les informations, mais aussi pour la convivialité."

Entre 1 000 et 1 500 kilos de miel par an

Au sein des RRI, il n’y a pas de gros apiculteurs, souligne Dominique Dechamps: "Cela doit rester un passe-temps. La production des 8 ruches de l’association permet de faire entrer des revenus pour le fonctionnement des RRI. Le miel de l’association est vendu sur des événements organisés dans la commune comme la Saint-Rémy. Mais si nous comptons toutes les ruches, nous arrivons à une production située entre 1 000 et 1 500 kilos par an."

Et si des apiculteurs en herbe de la région ittroise sont intéressés, les RRI organisent chaque année une journée portes ouvertes dans le cadre de la Quinzaine des pollinisateurs qui a traditionnellement lieu dans la deuxième quinzaine du mois de mai. "Nous avons un stand où nous expliquons notre rôle. Nous faisons une visite du rucher. Nous avons des tenues d’apiculteur pour tout le monde, pour les enfants comme pour les adultes. Comme ça, tout le monde peut venir mettre son nez dans les ruchers."

rri.asbl@gmail.com. Facebook: ruchersreunisittre