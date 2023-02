Financement des zones de police: le coup de gueule du bourgmestre ittrois

Une situation qui agace le bourgmestre Christian Fayt: "Je tiens à signaler que les quatre communes de la zone de police connaissent une augmentation de 19%. Il y a bien entendu une augmentation liée aux frais de personnel, mais ce n’est pas tout. Il y a beaucoup de moyens qui ont été promis à la police par le Fédéral, mais qui en fait sont payés par les communes. Quand les policiers ont manifesté, on leur a promis des chèques repas, ce sont les communes qui les paient. On leur a dit qu’on allait les aider pour les pensions, c’est aussi retomber au niveau des communes. Toutes les augmentations salariales sont aussi prises en charge par les communes."

"70% pour les communes, 30% pour le Fédéral"

Une situation qui a évolué et qui change l’équilibre de la balance du financement des zones de police, comme le rappelle le bourgmestre: "Au moment de la création des zones de police, il y avait un équilibre 50-50 entre les communes et le Fédéral. Actuellement, il y a un déséquilibre, car on est passé à 70 pour les communes, 30 pour le Fédéral ! Pour bien donner une idée, sur les quatre communes de la zone Ouest Brabant wallon, il y a une augmentation de 1 221 000 € entre 2022 et 2023, l’augmentation du Fédéral n’est que de 347 000 €. Ça devient intenable pour certaines communes. Ça devient une catastrophe. Si on ne réagit pas au niveau de l’Union des Villes et des Communes, ça va devenir ingérable. En deux ans, on a augmenté la dotation d’environ 39%. Nous ne savons absolument rien faire, ou alors nous devons déforcer la police en supprimant des services."

Autre problème soulevé par Christian Fayt, le manque de vision à long terme au niveau régional: "Quand on paie un PV, l’argent va à la caisse centrale du Fédéral. Celle-ci a une répartition de 60% pour Flandre, 30 pour la Wallonie et 10 pour Bruxelles. Depuis deux ans, les Flamands ont anticipé et ont fait leur propre caisse qu’ils répartissent dans leurs communes. Les PV vont directement dans cette caisse régionale. Par contre, il continue de percevoir les 60% du Fédéral. Je constate ce qui se passe et c’est, pour moi, totalement aberrant !"