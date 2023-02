Une nouvelle école à Virginal ? Le rêve du collège communal d’Ittre

Le bourgmestre Christian Fayt (EPI) explique: "En collaboration avec les enseignants, nous aimerions réaliser une sorte de petit village sur le terrain qui jouxte le centre sportif. Avec l’instauration du tronc commun, il y aurait une maison pour les enfants de 2,5 à 5 ans, une pour les 5-8 ans, une pour les 8-12 ans et nous aimerions avoir la possibilité d’aller jusqu’au secondaire et accueillir des jeunes jusque 15 ans."

Un beau projet, même si le village compte déjà une école communale. "Le problème, c’est que nous ne pouvons plus agrandir l’établissement de Virginal, car les deux cours de récréation sont limitatives, poursuit le bourgmestre. Nous avons essayé de faire entrer ce projet dans le plan de relance européen, mais nous devions augmenter la superficie de maximum 10% et rester au même endroit. Ce qui était impossible."

L'objectif du collège communal est donc de pouvoir présenter un dossier bien ficelé dans le cadre de futurs appels à projets qui devraient arriver dans les mois à venir.

Recréer une dynamique au cœur du village

Du côté de l’opposition, IC et PACTE s’inquiètent de l’aspect financier d’un projet d'une telle envergure. Christian Fayt explique à ce sujet que "ce qui a attiré notre attention sur ce projet, c’est le plan de relance européen. Nous avons entamé le processus, mais malheureusement nous ne pouvions pas en bénéficier. D’autres appels à projets vont arriver et nous voulons être prêts pour pouvoir y répondre. Nous devons saisir les opportunités qui s’offrent à nous. Financièrement, c’est un projet conséquent, mais nous assumerons. Une école, c’est important dans un village comme Virginal. Nous avons perdu beaucoup lors de la disparition de la section secondaire du Sacré-Cœur. À l’époque, il y avait beaucoup de commerces et de gens qui vivaient grâce à cette école. Virginal a encaissé et encaisse encore ce départ. Une école amène du travail et de l’économie au cœur d’un village. Avec notre projet, nous souhaitons recréer cette dynamique."

De plus, le bourgmestre indique que la région est soumise à une forte pression démographique avec notamment la construction d’habitations à l’arrière du centre sportif. Une situation qui engendrera forcément une augmentation de la population scolaire.

Christian Fayt conclut : "Il faudra du temps et je ne sais pas quand cette école arrivera. C’est vrai que c’est un rêve. Nous avons attendu qu’une opportunité se mette en place. Je ne dis pas que nous sommes certains d’en profiter, mais si nous arrivons les mains vides, c’est certain que nous n’aurons rien."