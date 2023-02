Maison rurale de Haut-Ittre : simplifier le projet pour avancer

Le projet de maison rurale à Haut-Ittre est le premier projet du PCDR à avoir été activé. L’objectif est de rénover le bâtiment de l’ancienne maison communale de Haut-Ittre pour le rendre plus adapté et plus accueillant pour l’organisation d’activités locales et associatives dans le village. Un premier architecte avait été désigné pour donner naissance à ce projet. Le budget initialement prévu a littéralement explosé, ce qui a poussé la Commune à mettre fin à cette collaboration.