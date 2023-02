Ittre: 200 000€ pour la rénovation des voiries de la Basse-Hollande

Pourquoi pas l’asphalteuse communale ?

Du côté de l’opposition, Ferdinand Jolly (IC) s’interroge: "La commune dispose d’une asphalteuse, pourquoi cet engin n’est pas utilisé pour réaliser ce genre de travaux ?" L’échevin des travaux a alors indiqué: "Nous l’avons utilisée deux ou trois fois, mais pour ce chantier, les trajets sont trop longs. De plus, il faut que les camions suivent si nous voulons qu’il y ait le moins de joints possible dans le revêtement. Pour ce genre de travail, notre asphalteuse est trop petite et le parcours est trop long pour elle et pour transporter les matières premières. Nous ne pouvons pas tout assumer et c’est pour ça que nous passons en sous-traitance. D’autant plus qu’il y a certains endroits où les fondations de la rue doivent être refaites, ce n’est pas seulement un surfaçage."

Le bourgmestre EPI, Christian Fayt, ajoute: "Toute la rue ne sera pas refaite. Nous devons surtout regarder où c’est le plus urgent. Il faut se rendre compte que l’asphalte a fort augmenté ces derniers temps. Pour Baudemont, le budget était de 300 000 €, ici nous sommes à 200 000 € sur fonds propres et nous regardons les endroits les plus importants à faire."

Une information qui a fait réagir Pol Perniaux (PACTE): "A ce propos, comment sont mises les priorités ? Certaines personnes ont constaté que la deuxième partie de la rue Mon Plaisir à Virginal était plus abîmée que la rue du Pérou. Nous constatons que certaines routes sont en plus mauvais état."

L’échevin des travaux, Jacques Wautier, ne nie pas cette situation, mais conclut: "Pour la rue Mon Plaisir, ça va être très compliqué et très long, car il faut aussi refaire les fossés. C’est un très gros chantier. Il y a aussi un pont qui est à l’étude, car il est un peu bancal."