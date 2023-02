Ittre : "Deuxième Vie", une expo à six mains, à l’Espace Bauthier

"Cela nous a donné envie de provoquer une rencontre entre Marianne et Adrienne qui se connaissent et travaillent en binôme et Marie, explique Olivia Kropek, chargée de communication au Centre culturel. Une bonne opportunité pour créer des liens, offrir un écrin aux artistes en mettant à disposition nos salons d’exposition fort prisés et proposer une exposition riche et passionnante au public."

De Bruxelles à Ittre

Adrienne Penasse et Marianne Oosthoek sont toutes deux nées à Bruxelles. Ensemble, elles ont fait la Cambre en textile design. C’est aussi ensemble, qu’au sortir de la Cambre, Adrienne et Marianne ont installé leur atelier de tissage à Saint-Gilles. Au fil du temps, elles se sont peu à peu orientées chacune vers d’autres horizons.

Marianne et Adrienne se sont retrouvées des années plus tard avec à nouveau la même envie de travailler ensemble. Ce qu’elles ont fait, dans leurs ateliers, à Virginal ou à Rhode-Saint-Genèse. Puis vinrent le confinement, l’arrêt, le calme, et une réflexion: "Si nous faisions des tableaux tissés à quatre mains ?" Les voilà reparties vers de nouvelles aventures.

De la peinture au textile

De son côté, Marie Desbarax a peint pendant trente ans, de 1980 à 2010. Elle a travaillé sur le paysage de Baudémont, l’eau qui coule, la forêt, l’esprit des fleurs. "Les fleurs de l’enfance ou le jardin de ma grand-mère sont sans cesse réactivés par les plantes sauvages rencontrées aujourd’hui au cours de mes promenades. Dans mes toiles, à la limite de l’abstraction, j’ai cherché le geste de la danse du pinceau et la couleur."

Ensuite, c’est le travail textile qui a pris la relève: "J’ai découvert par le tissage comment se fabrique un tissu, comment il se plie ou se déplie, se travaille sur l’endroit ou sur l’envers, comment il se pose sur un mannequin. Cette relation à la troisième dimension m’intéresse et je continue donc mon travail de plasticienne dans cette voie. Aujourd’hui je travaille sur la métamorphose du vêtement et son recyclage. J’aime utiliser des matériaux usés par le temps comme les lavettes de cuisine, les essuies de vaisselle usés, les mouchoirs anciens. Par la broderie, le travail de la couleur, le rythme lent propre à la recherche textile, je continue à célébrer l’amour de la nature et la beauté botanique".

Centre culturel d’Ittre (Espace Bauthier), rue de la Montagne, 36, à Ittre (067 64 73 23, info@ittreculture.be).