Ittre/Grez-Doiceau : Manon Hansay, la boule à facettes

Tantôt chanteuse sous le pseudo de Manon Hansay, tantôt comédienne sous son vrai nom Manon Hanseeuw, la pétillante jeune femme s’est beaucoup fait remarquer ces derniers temps en BW. Alors qu’elle prend quelques jours de repos, nous avons réussi à la joindre avant son concert à Ittre, ce 20 janvier.

Comment dois-je vous appeler ? Manon Hansay ou Hanseeuw ? Manon H., ce ne serait pas plus simple ?

Oui, je sais, c’est compliqué ! Je joue la comédie depuis onze ans sous mon vrai nom, Hanseeuw. Au théâtre, ce genre de nom n’est pas un souci. Mais lorsque j’ai débuté dans la chanson, je devais prendre un nom de scène, et je n’avais pas envie de prendre un pseudo qui aurait été loin de ce que je suis. J’ai donc choisi Hansay, simplement. Et comme je n’ai pas envie de choisir entre les deux disciplines…

Quand vous avez commencé en tant que comédienne, vous ne pensiez pas devenir chanteuse ?

Non, c’est un rêve de gosse, le chant. C’était l’inaccessible étoile à mes yeux. Mais j’ai toujours adoré chanter. J’ai d’ailleurs souvent été dans la distribution de revues, qui sont des scènes sur lesquelles il vaut mieux être « multidisciplines ». J’ai été deux ans dans La Revue des Galeries, deux ans dans Sois Belge et tais-toi, et avant ça, j’ai travaillé durant cinq ans avec la Magic Land Théâtre qui exige aussi de faire autre chose que jouer la comédie.

Vous êtes donc taillée pour les comédies musicales…

Je les adore ! Mais il y a peu d’opportunités dans ce domaine en Belgique.

« Je suis très attachée au Brabant wallon »

Vous vous êtes d’ailleurs formée durant un an à Londres, après le Conservatoire de Bruxelles.

En 2011, j’ai suivi une formation à Londres. J’ai toujours chanté mais je ne me sentais pas légitime lorsque je le faisais. Je me suis finalement mise à la musique, au piano et au solfège, à 26 ans. C’était tard pour apprendre, mais ça m’a donné du bonheur, ça a mis de la magie dans ma vie. Et surtout, cela m’a permis de m’accompagner au piano pour composer. C’est hyper-satisfaisant.

Un EP est sorti à l’automne 2021 et vous préparez un album pour 2023. Mais tout d’abord, vous serez en concert ce 20 janvier à Ittre. Ce sont vos compositions que vous présenterez ?

Oui, l’album sortira fin 2023, et ce sera à 100% mes compositions, que j’interpréterai avec plusieurs musiciens. En concert aussi, mais la formule que je jouerai à Ittre, c’est piano-voix, avec une guitare acoustique. Il y aura aussi une ou deux reprises, et puis je fais aussi quelques petites blagues.

Quel est votre style musical ?

Ce que je chante est assez intemporel et doux. On pourrait y apposer l’étiquette pop-folk-jazz. Norah Jones est mon modèle, j’adore ce qu’elle fait, mais je peux aussi citer Katie Melua, Tracy Chapman, ou encore Jack Johnson.

J’espère que ce concert va plaire au public. J’ai de la famille à Ittre et j’ai la chance de pouvoir jouer dans la salle de la Valette.

Ittre, Wavre, Genval… On vous voit énormément en Brabant wallon. Vous y habitez ?

J’ai grandi à Grez-Doiceau, une petite commune que j’adore et où je reviens encore au moins une fois par semaine. Mes parents y vivent d’ailleurs toujours, j’y suis très attachée. Mais j’habite aujourd’hui à Bruxelles pour le boulot.

Manon Hansay en concert au Théâtre de la Valette, à Ittre, le vendredi 20 janvier, à 20 h 30. Entrée: 15 €. 0473 29 17 09, info@theatrelavalette.be