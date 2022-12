« La porte à côté », au Théâtre de la Valette

Fabrice Gardin explique: "C’est cette idée qui m’a interpellé dans cette pièce que j’ai vue à Paris. L’histoire est basée sur une attirance d’un homme et d’une femme, des célibataires, malgré leurs oppositions. Elle est psy et assez rigide, il est chef de création pour une société, et un peu fantaisiste. Tous deux sont célibataires et ne s’entendent pas, mais ils sont quand même souvent fourrés l’un chez l’autre…"

Du suspense, il n’y en a pas, car dès leurs premiers pas sur scène, les deux comédiens annoncent la couleur: "Ils s’adressent directement au public, un peu comme dans un stand-up, continue le metteur en scène. Du moins, au début de la pièce. Et on sait très bien comment ça va se terminer, mais on va voir le film à l’envers… Ils s’engueulent pendant 1 heure 30, et on va assister à cette espèce de combat de boxe verbale, extrêmement brillant dans l’écriture."

Le fait que les comédiens s’adressent directement au public fonctionne particulièrement bien dans une petite salle comme celle de la Valette. "Cela fonctionne même mieux qu’à Paris !", se félicite Fabrice Gardin qui parle encore d’un spectacle à sketches, avec un fil rouge. "C’est rythmé, les interscènes sont très courtes. Cela est rendu aisé par le décor très simple, constitué d’un jeu de rideaux, qui permettent de se situer tantôt chez lui, tantôt chez elle, ou encore sur le palier entre leurs appartements."

Des questions telles que le célibat, la solitude moderne, la pression sociale, ou encore les carrières sont abordées par l’auteur, et la modernité du propos fait mouche. Le public répond présent et a déjà applaudi la pièce une dizaine de fois depuis le 1er décembre. Elle reste à l’affiche jusqu’à la fin du mois, y compris le soir de réveillon du 31 décembre.

