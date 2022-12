La ministre Linard rassurante sur l’avenir du Théâtre de la Valette

Lors d’une précédente interpellation au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Écolo), avait dit ignorer les difficultés de la Valette.

À nouveau questionnée par le député André Antoine (Les Engagés), Bénédicte Linard a assuré être désormais bien au courant des difficultés rencontrées par le Théâtre basé à Ittre: "Le directeur du Théâtre de la Valette m’a adressé un courrier pour me faire part des difficultés auxquelles il fait face. À titre tout à fait exceptionnel, dans l’attente du renouvellement des contrats-programmes, j’ai déjà aidé le théâtre avec une convention de 75 000 € annuels, a expliqué la ministre. Il a toujours été essentiel pour moi d’être aux côtés des opérateurs. Mon cabinet a donc rencontré le directeur du Théâtre de la Valette le 8 décembre 2022, avec lequel il a passé en revue des pistes de solution. Au sortir de ce rendez-vous et dans l’attente de l’examen de sa demande de contrat de création, le directeur s’est dit rassuré quant aux perspectives qui s’offrent à lui."

Bien sûr, le député André Antoine aurait aimé en savoir un peu plus sur les raisons pour lesquelles Michel Wright est reparti rassuré du cabinet Linard. "J’aurais aimé connaître les mesures qui ont été prises, confirme-t-il. J’imagine qu’il s’agit d’une promesse d’efforts complémentaires pour 2023. Car si les mots peuvent être apaisants, ils ne pourront pas alimenter le portefeuille du théâtre."

Nous n’avons pas pu joindre le directeur du Théâtre de la Valette, Michel Wright, pour en savoir plus.

Le théâtre est toujours bien actif: on y joue actuellement La Porte à côté, de Fabrice Roger-Lacan, mis en scène par Fabrice Gardin et Sandra Raco, avec Catherine Conet et Alexis Goslain. La Nostalgie des Blattes suivra en février.