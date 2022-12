Le Chant des orgues : nouveau festival à Ittre

"Ittre possède trois orgues rarissimes et exceptionnels, mais ils sont en souffrance. Deux d’entre eux sont d’ailleurs hors service, explique Carine de Lichtervelde, de l’ASBL Musique class’Ittre, association qui organise le festival avec Visit Ittre, le Centre culturel d’Ittre, les Amis du Médiophone de l’église Saint-Laurent de Haut-Ittre, la Commune et les fabriques d’églises Saint-Laurent de Haut-Ittre, Saint-Pierre de Virginal et Saint-Rémy d’Ittre. Avec ce festival, notre objectif est de rassembler, année après année, car on souhaite que l’événement soit pérenne, les fonds nécessaires pour leur restauration."

Des tuyaux factices

Le premier instrument qui sera rénové est le médiophone de Haut-Ittre. S’il a l’apparence d’un orgue, il s’agit en réalité d’un harmonium car la partie supérieure et les tuyaux sont factices et servent uniquement de décoration.

Le médiophone a été réalisé en France par la manufacture Dumont & Lelièvre vers 1900 et installé dans l’église Saint-Laurent en 1903.

Cet orgue médiophone dispose de deux claviers, un pédalier et de 19 registres "offrant une grande variété de sonorités. Il est aussi équipé d’un registre supplémentaire appelé “expression” qui permet un large éventail de nuances, indiquent les organisateurs. À l’époque de son acquisition, il était déjà d’une rareté exceptionnelle."

Et Carine de Lichtervelde d’ajouter : "Il n’y en a pas d’autres exemplaires de cette dimension connus en Belgique et en France."

Un orgue Van Peteghem

L’instrument de Virginal est, lui, issu des orgues de la célèbre dynastie de facteurs d’orgues Van Peteghem. Fabriqué au début du XIXe siècle, il a été placé dans l’église en mars 1828 et reçut ses tuyaux l’année suivante. Il fut restauré en 1978 et 1989. Si on peut actuellement jouer sur cet orgue, "il mériterait une nouvelle restauration et une remise dans son état d’origine", précise Carine de Lichtervelde.

Un orgue romantique

Enfin, l’église Saint-Rémy d’Ittre possède un orgue romantique conçu par les frères bruxellois Slootmaeckers. L’instrument fête cette année son centième anniversaire. "Lui aussi a bien besoin d’une remise en état."

Si les organisateurs du festival ont prospecté les entreprises ittroises à la recherche de financement pour cette première édition du Chant des orgues, ils font aussi appel aux dons, via la plateforme de crowdfunding Ulule ( fr.ulule.com/festival-orgues). La campagne de levée de fonds se termine ce jeudi 15 décembre.

Au programme du festival, qui se tiendra du 21 au 23 avril 2023, quatre concerts, une conférence et un ciné-film burlesque musical spécialement dédié aux enfants, annoncent les organisateurs.

www.ittretourisme.com.