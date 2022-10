L’avenir du Théâtre de la Valette menacé ? La ministre n’est pas au courant

Le député André Antoine (LE) a voulu rapporter les inquiétudes du directeur du théâtre ittrois au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce fut œuvre utile puisque la ministre de la Culture ignorait les difficultés auxquelles fait face la Valette.

"Depuis 2017 et la fin de son contrat-programme, le Théâtre de la Valette est en proie à des difficultés financières malgré une restructuration réussie et un changement de programmation souhaité, a rappelé André Antoine . En septembre 2021, une solution temporaire a permis le maintien des activités du théâtre […] dans l’attente du renouvellement des contrats-programmes qui prendra cours en janvier 2024. L’avenir du théâtre devait se jouer lors de ce renouvellement. Je crains néanmoins qu’il se joue bien plus tôt. Les soucis de gestion et de subventions, les changements de direction, la crise du Covid, la crise de l’énergie ainsi qu’une augmentation exigée de 25 % du loyer sont autant de facteurs qui mettent en péril l’avenir même du théâtre. Ses gestionnaires n’hésitent pas à parler d’une corde au cou lorsqu’ils évoquent l’espérance de subsistance de la Valette."

La ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Écolo), a confessé son ignorance de la situation du théâtre ittrois: "À ce jour, je n’ai pas été interpellée par le Théâtre de la Valette concernant les difficultés particulières que vous mentionnez. Vous me voyez donc assez surprise car je ne doute pas que le directeur m’aurait contactée s’il l’avait estimé nécessaire. Je reste évidemment disponible comme par le passé. J’ai déjà été présente aux côtés de la Valette pour l’aider, dans l’attente du renouvellement des contrats-programmes, avec une convention de 75 000 € annuels à titre tout à fait exceptionnel."

Une aide possible pour faire face aux charges énergétiques

La ministre n’ignore évidemment pas l’explosion des charges énergétiques qui est loin d’être une spécificité ittroise: "Je n’ai pas attendu les appels au secours individuels des opérateurs pour instaurer les mécanismes nécessaires au maintien de leurs conditions de travail. Pour faire face à la crise énergétique, nous avons imaginé et mis en œuvre le renforcement de la cellule de veille, qui a fait ses preuves lors de la crise sanitaire, avec un budget global de 20 millions d’euros pour permettre aux opérateurs de payer leurs factures d’énergie. Le Théâtre de la Valette y aura bien sûr accès."

Concernant une éventuelle anticipation de l’examen d’une demande de contrat-programme suggérée par André Antoine, l’échéance pour tous les opérateurs des arts de la scène est fixée au 28 novembre prochain, rappelle la ministre. "Ces contrats-programmes sont strictement encadrés par un décret et par une procédure transparente d’analyse, de remises d’avis par les instances et de décisions d’octroi, une procédure que je ne souhaite pas transgresser."

Malgré ses difficultés, le Théâtre de la Valette poursuit sa programmation avec, du 3 au 20 novembre, Les garçons et Guillaume, à table ! la pièce à succès de Guillaume Gallienne, avec Jean-François Breuer.