« Les garçons et Guillaume, à table ! », à la Valette

La pièce n’avait pas encore été jouée en Belgique, et c’est le Verviétois Jean-François Breuer qui s’y colle avec le plaisir de pouvoir mettre un coup de pied dans la fourmilière.

Comment ce projet est-il venu à vous ?

J’avais eu un coup de cœur en découvrant ce film. J’ai tout de suite trouvé ce texte formidable. J’en ai parlé à mon agent, il a acquis les droits pour la Belgique, et j’ai fait appel à Patrice Mincke pour la mise en scène. La tournée a commencé le 7 octobre. Je vais le jouer une semaine au Jardin Passion à Namur du 25 au 29 octobre, avant d’arriver à Ittre pour trois semaines.

On dit de vous que vous êtes un champion du seul en scène. Vous confirmez ?

En fait, je sors d’une tournée de quatre ans avec Frédéric, une pièce dans laquelle je jouais le rôle du sosie de Freddy Mercury, également en formule seul en scène.

Vous avez donc rasé la moustache !

Oui, et je suis content d’endosser un nouveau personnage. Les premiers retours sont très agréables. Les gens passent du rire aux larmes, car c’est drôle et touchant à la fois. C’est exactement ce que le metteur en scène et moi-même espérions.

Vous n’aviez pas vu la pièce de Guillaume Gallienne avant de monter la vôtre ?

Non, et je n’y tenais pas, au contraire. C’est assez différent de mon spectacle, d’après les retours des spectateurs, et c’est très bien comme ça.

L’histoire de ce garçon qui grandit se présente sous la forme d’épisodes, un peu comme des sketches, sur plusieurs décennies, depuis l’enfance de Guillaume jusqu’à l’âge adulte.

C’est l’histoire d’un coming out inversé. Ce n’est pas une personne qui se découvre et dévoile sa différence, c’est un garçonnet dont la famille a décrété qu’il était homosexuel. Sa mère, notamment, a tout fait pour qu’il soit comme une fille. Et pour être aimé, il ne veut pas décevoir et se sent obligé de répondre à cette attente familiale. Jusqu’à ce qu’il tombe amoureux d’un garçon et là, sa mère lui dit que ce n’est pas normal… Mais lui est persuadé d’être une fille, donc pour lui, il est hétérosexuel et tout est normal…

On comprend bien que Gallienne se joue de ces étiquettes que l’on colle un peu facilement sur le dos des gens…

La société multiplie les étiquettes, aujourd’hui, plus que jamais. Paradoxalement, cette invention qui catégorise les gens et les range dans les LGBTQ + etc. les enfonce dans leur différence. Notre Guillaume ne veut pas de ça, il n’a pas non plus de revanche à prendre sur la société, il veut juste être lui, à 100 %, être un être humain. Chacun peut être ce qu’il veut, juste un humain à qui l’on dit « bonjour » comme à n’importe quel être humain, pas besoin de plus.

Vous serez sur scène durant 1 heure 20 environ, et vous êtes seul pour incarner à la fois Guillaume et les autres personnages ?

Guillaume est le narrateur, et il raconte des épisodes de sa vie. J’interprète Guillaume et une quinzaine de personnages. Dans mes valises, j’ai quelques accessoires qui me permettent de passer rapidement d’un personnage à l’autre. Je fais la maman, le père, le psychologue, etc. C’est donc assez rythmé, même si je suis seul.

La tournée passera en Brabant wallon par le Théâtre de la Valette (rue Basse, 11, à Ittre) du 3.11 au 20.11, au Centre culturel (CC) de Rixensart le 24.3, au CC de Waterloo le 25.3 et au CC de Braine-l’Alleud le 14.4.

0473 29 17 09, info@theatrelavalette.be, www.theatrelavalette.be