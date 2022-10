rojet de bibliothèque dans le centre d’Ittre: la proposition de l'opposition

Depuis les prémisses de la proposition faite par le Collège, en avril 2021, l’opposition s’est directement positionnée contre les maquettes du projet, mettant en avant le coût, mais aussi la sécurité autour du bâtiment ainsi que son impact écologique et son harmonie au sein du village. Les groupes PACTE et IC sont même allés plus loin en proposant eux-mêmes une alternative.

Prenant en compte les aspects qu’elle reprochait au Collège, l’opposition changerait tout d’abord la localisation de cette bibliothèque en face de la salle Planchette, qui était autrefois une école. "On peut voir qu’il y a un ancien préau juste devant la salle. C’est bien sûr pratiquement désaffecté mais la structure est en parfait état", affirme Claude Debrulle.

Ce projet alternatif inclurait un espace minéral clos dans l’ancienne cour de récréation de l’école, un espace végétal prolongeant à l’arrière la ludothèque et une déviation "parking voiture" le long du bâtiment de la poste, afin d’assurer la sécurité des usagers mais aussi de limiter l’espace situé en face de la salle Planchette de toute circulation automobile.

Cette alternative présenterait de plain-pied un espace de 100 m2 de bibliothèque susceptibles d’accueillir 220 m d’étagères, avec une circulation intérieure adaptée aux PMR.

Le bâtiment intégrerait également une salle de lecture et de convivialité et serait prolongé d’une ludothèque en carré de 32 m. Pour l’aspect écologique, le chauffage serait assuré par une toiture en panneaux photovoltaïques couplée à une pompe à chaleur qui assurera le chaud en hiver et la fraîcheur en été. Selon les groupes IC et PACTE, ce projet alternatif correspondrait mieux à l’harmonie du village et ne reviendrait qu’à 300 000 €, soit deux fois moins cher que le plan prévu par le Collège.

"C’est pourquoi, les groupes PA et IC vont présenter le projet alternatif de bibliothèque au Ministre pour montrer qu’un projet répondant aux critères financiers et aux attentes des citoyens est possible", concluent Ferdinand Jolly et Claude Debrulle.

La demande de l’opposition aura-t-elle un meilleur sort que celle du Collège ? L’avenir nous le dira. En attendant, il est important de noter que le Collège communal a décidé de faire appel de la décision de refus du fonctionnaire délégué. Affaire à suivre.