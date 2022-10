Nouvelle saison : une rentrée belgo-belge au théâtre de la Valette

Un budget à la corde

Le vaillant petit théâtre offre à ses fidèles spectateurs le plaisir de la proximité scénique depuis plusieurs décennies, mais les nuages se sont accumulés depuis quelques années. Soucis de gestion et de subventions, changements de direction, crise Covid, et maintenant la crise de l’énergie. N’en jetez plus, la coupe est pleine ! Le théâtre de la Valette vacille et menace de s’effondrer. "La Valette doit se débrouiller avec une subvention de 75 000 € par an, pendant deux ans. Nous recevons également 27 000 € de subventions de la Province. La commune d’Ittre ne nous donne pas d’argent. Nous devons absolument faire tourner la billetterie, c’est une question de survie. Mais l’explosion des charges et l’augmentation de 25% du prix de notre loyer, exigé par l’InBW pourraient provoquer la fin de la Valette", soupire le directeur qui tente, malgré tout, de se concentrer sur l’essentiel.

80 représentations

Trois pièces de la saison sont des créations: Le Vieil Homme rangé (voir ci-contre) ; Orgasmes, une coproduction qui tournera dans les théâtres du BW, de et avec trois femmes Violette de Leu, Léone François, et Caroline Taillet et sera jouée le 8 mars à la Valette ; et Le Prince du Danemark, d’Emmanuel Dekoninck, qui a beaucoup tourné l’an passé, et sera à Ittre du 16 au 26 mars. "Un texte dont je suis immédiatement tombé amoureux, un petit bijou d’humour absurde et clownesque, délire autour des questions existentielles que pose Hamlet."

Du 3 au 20 novembre, une pièce au titre connu car il a aussi été un film multi-césarisé en 2013: Les garçons et Guillaume, à Table !, de Guillaume Galienne. Il sera interprété par le formidable acteur Jean-François Breuer. L’année se terminera sur une note légère avec une création mise en scène par Fabrice Gardin, La Porte à côté, de Fabrice Roger-Lacan. "Une comédie mais pas que cela, insiste le directeur. C’est une fine étude de caractères qui pointe les inquiétudes de la génération des quinquas. Des dialogues brillants sur un sujet très actuel." Il sera interprété par Catherine Conet et Nicolas Dubois. Autre gros coup de cœur de Michel Wright, La Nostalgie des blattes, de Pierre Notte, à voir du 2 au 12 février. Deux femmes sont exposées comme les deux derniers specimens d’un monde aseptisé où tous sont botoxés. Cela donne lieu à une déferlante de répliques drôles et cinglantes "C’est très féminin et très féministe et c’est vraiment drôlissime."

Le dernier spectacle de la saison aura lieu en avril 2023. Duo pour violon seul, du britannique Tom Kempinski, a été transposé à l’écran où il était devenu Duo pour un soliste. En scène, un psychiatre et une célèbre violoniste, frappée de sclérose en plaques, forcée de mettre un terme à sa carrière. Une pièce sur les accidents de la vie, qui avait déjà été montée à la Valette en 2010. Isabelle Roelandt reprendra son rôle et donnera la réplique à Michel Wright.