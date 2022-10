Le festival de la coupe mulet débarque à Ittre: « L’occasion d‘afficher sa différence » (Vidéo)

"On fonctionne comme l’Eurovision, l’an dernier, c’est un Belge (NDLR: Nicolas Vanderkelen d’Éghezée) qui a décroché le titre de champion d’Europe, c’est donc normal qu’on l’organise en Belgique", sourit Edgard Funkel, l’un des organisateurs.

Oui, dans le cadre du festival programmé ce samedi, se déroule une véritable compétition du plus beau "mulet".

Ringardisée, moquée même, la coupe mulet fait à nouveau parler d’elle et elle intrigue. Les médias sont nombreux à relayer le festival (NDLR: 150 l’an dernier en France dont la chaîne Al Jazeera), c’est dire que le concept imaginé par cette bande de copains du Borinage suscite de la curiosité: "En quelques jours, on était sold out vu qu’on ne peut accueillir que 500 personnes pour cette édition. On a connu quelques déboires vu la frilosité des pouvoirs publics et finalement, on a atterri ici à l’Étable d’Hôte à Virginal."

« La coupe mulet est un élément de différenciation »

Par contre, frileux, même bien dégagés derrière les oreilles, nos organisateurs ne le sont pas. Ils voient même loin et long derrière, peu importe le regard des autres. Ils ne se prennent pas au sérieux, mais font les choses très sérieusement. Il y aurait même une communauté grandissante qui adhère à "la différence".

"Oui, la coupe mulet est un élément de différenciation. L’Iran a interdit la coupe mulet. Pour moi, elle a une charge de liberté assez énorme. Est-ce que c’est ça qui me pousse à la porter ? Je ne sais pas mais elle nous donne la capacité d’afficher notre différence sans agressivité alors qu’au départ, on peut parler de portée agressive."

Comme le rappellent les organisateurs du festival, à l’origine, la coupe mulet est une coupe militaire: des Vikings aux Romains en passant par les Indiens d’Amérique, tous portent des variantes du mulet.

"Même le 11e président des États-Unis, James K. Polk, arbore sur son portrait officiel une coiffure qui n’a rien à envier à celle d’un André Agassi au mieux de sa forme capillaire. Les représentations de l’homme préhistorique lui prêtent des longueurs dans la nuque et un front dégagé, probablement pour des raisons plus pratiques qu’esthétiques: la longueur dans la nuque pour tenir chaud ou protéger du soleil, court devant pour dégager la vue… Les pharaons égyptiens et la plupart des coiffures antiques présentent également ces caractéristiques."

« Un îlot d’émancipation dans un océan de conformisme »

Qu’elle ait été portée pour son côté pratique ou pour son esthétisme, la coupe mulet traverse l’histoire et revient même à la mode fin du siècle dernier, grâce à David Bowie vite imité par Rod Stewart puis par Paul McCartney. Elle touche ensuite tous les milieux dont le sport et le football en particulier.

"Fin des années 90, la coupe mulet tombe en désuétude, perd de son aura et devient ringarde, symbole de la beaufitude…", constatent les organisateurs du festival.

On la pense alors définitivement abandonnée mais en 2017-2018, elle pointe le bout de ses mèches sur les podiums de la mode et dans la jet-set hollywoodienne. Un Mulletfestival est même organisé en Australie et en 2021, la coupe mulet est la coiffure la plus recherchée sur internet.

Edgar Funkel a adopté la coupe et "je ne dis pas que ça a changé ma vie mais on se positionne. ça va bien plus loin que la blague potache, c’est une réelle invitation à accepter la différence. Je suis bluffé de voir cette adhésion. Ils sont de plus en plus nombreux à oser. Je sens même un petit emballement même si on ne peut pas parler de phénomène de société. Le porteur de la coupe mulet représente un îlot d’émancipation dans un océan de conformisme."

Tolérance, liberté, volonté d’affranchissement… la coupe mulet est porteuse de sens et serait donc bien loin de se réduire à un simple phénomène de mode.

Forts de leur succès, les organisateurs du festival voient d’ailleurs plus loin qu’un simple championnat d’Europe: "Notre festival est appelé à voyager et on ne sait pas jusqu’où on peut aller. pourquoi pas un championnat du monde…"

D’après Edgar, d’autres "championnats" ont émergé ces derniers mois comme celui du Pays Basque: "On aura d’ailleurs le champion du Pays Basque présent à Ittre. Mais on aura des participants de partout en France, des Allemands… et on sait qu’on a des candidats qui viennent, véritablement, pour décrocher le titre."

À côté de la compétition officielle, le festival est à la croisée des chemins entre une fête guinguette, un festival de musique et une fête de la bière.

Comme expliqué plus haut, le festival est "sold out" et si vous ne pouvez admirer les meilleures coupes d’Europe, rien ne vous empêche de vous tester à la coupe mulet et revendiquer cette "décomplexitude" chère à Edgard Funkel et sa bande.

L’an dernier, le festival avait eu lieu en France, découvrez la vidéo:

festivaldelacoupemulet.be