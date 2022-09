Ittre: la Saint-Rémy et le «carnaval d’ici et d’ailleurs»

C’est une tradition à Ittre. Chaque dernier week-end de septembre, les rues sont envahies par les stands des associations qui proposent une multitude d’activités. Cette fête villageoise et familiale valorise les associations, propose des animations familiales et crée une ambiance de rencontre et de détente. Cette année, une trentaine d’associations seront représentées sur la place Saint-Rémy. Celle-ci accueillera aussi des producteurs locaux, une foire à la brocante et à l’artisanat, des spectacles de rue, des concerts, etc.