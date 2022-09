Les conseils d’une pro pour réaliser son film: master class d’Amélie van Elmbt ce mardi à Ittre

De très nombreux cinéastes souhaitent réaliser un film, documentaire ou de fiction. Malheureusement, les sources de financement font souvent défaut et la réalisation de leur projet a tout du parcours du combattant. Antoine van Scherpenzeel, réalisateur et producteur, souhaite mettre en avant ses pairs parce qu’il connaît bien la problématique: "J’ai réalisé un long-métrage, “L’Assureur”, financé grâce à un crowdfunding et des fonds personnels. Je me suis rendu compte que beaucoup de passionnés ont tellement envie de faire leur film qu’ils finissent par le financer eux-mêmes, et ce sont ces gens-là que je veux célébrer, avant tout.".