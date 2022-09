"Nous remplaçons et modifions une partie de la chaudière du four et nous travaillons également sur le traitement des fumées", précise Laurent Mafa, directeur d’exploitation de l’unité de valorisation énergétique (UVE), autre nom de cette installation qui permet, en brûlant les déchets, de produire de l’électricité.

Cette ligne, d’une capacité de traitement de 200 tonnes de déchets par jour, est en service depuis 25 ans. "Nous remplaçons donc des équipements âgés et obsolètes. Il ne s’agit pas de construire une nouvelle usine ou d’augmenter notre capacité de traitement. Nous rendons l’UVE plus fiable, moins énergivore et nous améliorons encore le traitement des rejets atmosphériques", continue Laurent Mafa.

Comment sera géré le flux des déchets pendant les travaux?

Cette phase des travaux devrait durer 10 semaines auxquelles s’ajoutent deux semaines où la ligne rénovée fera l’objet de tests. "Nous espérons récupérer la ligne 1 mi-novembre."

En attendant, l’incinérateur continuera de tourner avec sa deuxième ligne de traitement des déchets d’une capacité de 150 tonnes par jour.

En outre, l’inBW dispose de deux zones de stockage, l’une sur son site de Mont-Saint-Guibert, l’autre sur le site de l’incinérateur. "Nous traitons les déchets ménagers du Brabant wallon, les encombrants, des déchets hospitaliers et, quand on a de la place, des déchets industriels non dangereux, dit banals. Depuis quelques semaines, nous avons arrêté de prendre des déchets industriels pour que ces deux zones de stockage soient vides et puissent accueillir les autres déchets en attente de leur traitement à l’UVE. Si jamais cela ne suffit pas pour absorber le flux de déchets, nous demanderions aux trois autres UVE de Wallonie si elles peuvent en recevoir. Mais c’est vraiment une solution de dernier recours et que nous voulons éviter."

La ligne 2 sera, elle, aussi rénovée. Les travaux, un peu moins lourds, concerneront notamment la grille du four ainsi que le traitement des fumées. Ils sont prévus pour 2023.

Le coût estimé de cette rénovation était de 32 millions € mais au vu de l’inflation actuelle, du coût des matériaux, etc., le budget doit être revu à la hausse. Il est question d’une augmentation de quelque 10%.

Une décision de rénovation qui n’a pas été sans remous politique

La décision de cette rénovation n’a pas été sans remous en 2020. Le conseil d’administration de l’intercommunale avait validé, le 1erjuillet de cette année-là, la rénovation de la deuxième ligne, celle de la première ayant été décidée quelques mois auparavant. Mais le député wallon André Antoine (Les Engagés) a ferraillé contre la rénovation de cette deuxième ligne tandis que la ministre régionale de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo) disait, en octobre 2020, ne pas comprendre la stratégie de l’inBW alors qu’une étude de la Région sur les besoins wallons en matière de traitement des déchets était en cours. En septembre 2020, la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve adoptait même une motion contre les travaux de rénovation.

Mais les responsables de l’inBW ont toujours soutenu que même si la quantité de déchets à incinérer diminuait et devrait continuer à diminuer, un seul four ne permettrait pas d’absorber le flux de déchets.

"En 2021, on a encore traité près de 100 000 tonnes de déchets (NDLR: 98 305 tonnes, selon le rapport annuel de l’inBW) , dont pas mal de déchets des suites des inondations de juillet. Si la ligne 2 avait été à l’arrêt, je ne sais pas ce que nous aurions fait, commente Laurent Mafa. Et pendant les travaux de rénovation de la ligne 1, même chose."

On l’aura compris, pour l’intercommunale, l’intérêt de disposer de deux fours n’est plus à démontrer.