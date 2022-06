«Ittre, village du théâtre et des arts» propose un week-end qui s’annonce follement festif

"Le programme est plus théâtral et familial que les deux années précédentes" , explique le programmateur, Fabrice Gardin, qui a veillé à mettre à l’honneur des artistes du Brabant wallon, mais aussi des compagnies de la FWB, en ce premier week-end de juillet.

Le cœur de la fête sur la Grand-Place

Pour assurer une belle ambiance, le cœur de la fête se situera sur la Grand-Place d’Ittre, accessible gratuitement à toutes et tous. Le cœur du village accueillera ainsi des spectacles et animations de rue, des jeux pour petits et grands, des foodtrucks, un espace pique-nique, des transats, tous les jours, de 14h à 19h.

Les autres lieux participants à la fête sont le Théâtre de la Valette, la salle Heptone, le musée Marthe Donas et le chapiteau de la Compagnie Vivre en Fol. Outre cette compagnie, le village d’Ittre aura des invités aussi célèbres que le Magic Land et la Belle Équipe, mais aussi des musiciens comme Olivier Collette, Greg Houben ou le Trio Jenlis.

Impossible de citer ici toutes les propositions de spectacles – qui ici sont payants – mais en voici une sélection…

- Jacques , spectacle poético-musical surréaliste construit autour de Jacques Prévert, de et avec le comédien Nicolas Buysse et le musicien Greg Houben, et le pianiste Mathieu Van (dimanche, 21h).

- La Légende de King Arthur , par le Magic Land théâtre, pièce rocambolesque écrite et mise en scène par Patrick Chaboud et destinée aux familles (vendredi, 21h).

- Bar – ou quatre jours de la vie de Nino et Petru , pièce de Spiro Scimone, mise en scène de Fabrice Gardin (samedi et dimanche, 19h30).

- Le Petit Poucet , par la Compagnie Vive en Fol, mise en scène de Manon Romain. Celle-ci a imaginé une version mélangeant musique et marionnettes avec sept comédiens, six marionnettes, deux accordéons, deux guitares, un violon et une multitude d’instruments farfelus (dimanche, 14h30).

Et aussi, côté musique, pour les amateurs de jazz, le quartet Olivier Collette & Eliott Knuets (dimanche, 17h). Et pour les amateurs de classique, le Trio Jenlis (violoncelle, violon, harpe) qui propose des arrangements de musique de films ainsi que des pièces de musique baroque romantique (samedi, 18h).

Programme complet sur internet. Pour les rendez-vous payants (mais gratuits pour les moins de 12 ans), places en vente au Syndicat d’initiative, Grand-Place. Réservations souhaitées. Pour tout renseignement complémentaire: 0499109116, www.ittretourisme.com