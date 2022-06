Ittre et les Habitations sociales du Roman Païs ont inauguré quatre nouveaux logements sociaux à Virginal

Les deux appartements destinés aux PMR sont installés au rez-de-chaussée du nouvel immeuble construit dans le quartier du Tram, "dans l’une des seules parties plates de Virginal. Ces personnes auront donc la possibilité d’aller au magasin, se promener, d’aller jusqu’à Braine-le-Comte sereinement…" , ajoute Christian Fayt.

Un projet lancé en 2011

Les premières discussions sur la création de ces logements avaient été lancées en 2011. Un recours de la part d’un voisin et une crise sanitaire plus tard, les appartements ont pu être construits. Mais pour Pierre Huart, président des HSRP, ce sont surtout les procédures qui ont fait que la concrétisation du projet a pris du temps: "Je suis bien sûr heureux que ce soit fait, mais il y a quand même une certaine frustration car les procédures sont longues et on ne peut pas faire plus et plus vite . Il faudrait non pas avoir des procédures accélérées, mais que la Région wallonne revoie le cheminement des dossiers…"

Un appel du pied à la Région qui aura un impact pour les prochains projets, espère le président. En attendant, ce n’est dorénavant plus qu’une question de jours avant que les lieux des quatre logements tout neufs de Virginal soient occupés.