Bientôt trois classes toutes neuves à l’école communale d’Ittre

Quelques étapes sont encore à réaliser, mais c’est en très bonne voie. La commune peut déjà célébrer puisqu’elle vient de recevoir une subvention de la part du ministre en charge des bâtiments scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Frédéric Daerden (PS). Une subvention qui représente tout de même un peu plus de 560000 €, soit 88% du budget prévu qui s’élève à 638000 €.

Selon le bourgmestre, les travaux pourraient déjà commencer dès septembre. Le projet consiste à l’installation de trois nouvelles classes avec sanitaires. Une extension nécessaire d’après Christian Fayt.

"Quand on a réalisé l’école à l’époque, il y a eu directement un afflux d’élèves. L’engouement était tellement grand qu’il a fini par manquer deux classes. Nous avons donc dû installer ces classes containeurs. Mais cela fait 4-5 ans qu’elles sont là et elles commencent à se dégrader de plus en plus." Des remises de prix qui dépassait l’estimation et une faillite d’un constructeur plus tard, le projet va finalement voir le jour. Un soulagement pour la commune. "C’est un projet que nous avons soutenu dès le début. Les procédures sont longues. Ça a pris du temps mais ça en vaut la peine" , affirme le bourgmestre.

Avec le début des travaux estimés à septembre de cette année, Christian Fayt espère l’inauguration de l’extension de l’école communale pour l’année scolaire 2023-2024 au plus tard.