Ittre va consacrer 20000euros à son premier budget participatif

Pour être éligible, un projet doit émaner d’un groupe de citoyens composé d’au moins cinq personnes domiciliées à Ittre ou d’une association basée dans la commune.

Le projet doit aussi pouvoir répondre à plusieurs critères, notamment qu’il puisse être réalisé sur une propriété publique communale et qu’il améliore le cadre de vie dans l’intérêt général et de manière durable. Il doit aussi correspondre à au moins un des cinq objectifs du PCDR: la préservation du cadre rural et environnemental; l’amélioration de la cohésion sociale; l’amélioration des alternatives à la voiture individuelle; le soutien à l’agriculture et à l’alimentation saine et durable; le soutien au développement économique durable.

Les projets pourront être rentrés à l’administration communale entre le 1er juin et le 31 août à l’aide du formulaire de candidature. Ce formulaire pourra être rempli et envoyé directement en ligne ou en version papier à l’administration communale (rue Planchette, 2) ou encore par mail à t.dumortier@ittre.be .

Mise en œuvre dès 2023

Après le 31 août, la commission locale de développement rural (CLDR) analysera la recevabilité des projets déposés.

Les citoyens seront ensuite mis à contribution pour voter à partir du 1er octobre pour un ou plusieurs des projets acceptés. Le vote pourra se faire en ligne sur la plateforme de la Fondation rurale de Wallonie ( https ://participation.frw.be/ ) ou en version papier.

Les projets élus seront annoncés en décembre et la mise en œuvre pourra commencer dès 2023.

À noter: le Centre culturel d’Ittre et l’ASBL Periferia organisent une soirée d’information à l’Espace Bauthier le lundi 9 mai à 19h45. Cette séance gratuite et ouverte à toutes et tous permettra peut-être d’inspirer ou d’affiner des idées…