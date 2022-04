Tribunal correctionnel: acquittement pour un détenu violent – mais aussi insultant – à la prison d’Ittre

C’est ce qu’il dira lors de l’audience du 28 mars où il comparaissait comme détenu. Il n’avait pas oublié son séjour en Brabant wallon puisque, selon ses dires, "la réputation des agents d’Ittre, tout le monde la connaît" .

«Je croyais que ma jambe se déboîtait»

Sa version des faits qui lui valent deux préventions pour coups à agents ayant entraîné deux incapacités de travail, l’un de moins de quatre mois, l’autre de plus de quatre mois? "Je sors du préau avec un codétenu. On se prend la tête. Il me frappe. Je me suis défendu. Deux gardiens me sont tombés dessus. L’un d’eux m’a donné des coups de genou sur la jambe. Ils ont tout fait pour me plaquer au sol. Ils ont recommencé en me mettant au cachot. J’avais tellement mal que je croyais que ma jambe se déboîtait."

Le parquet n’avalisera pas ces dires. Selon lui, le prévenu s’est comporté comme dans une mêlée de rugby. "Moi, je suis Guinéen et fier de l’être" , hurlait-il au milieu des insultes racistes. Un détenu déjà condamné à seize reprises, déjà par le tribunal de la jeunesse. La plus lourde des condamnations concerne une tentative de meurtre.

Pas poursuivi pour les insultes

Un an de prison ferme fut requis avant que l’avocate du prévenu ne pousse les hauts cris: "Je suis sidérée , répéta-t-elle. Pas l’ombre d’une présomption dans ce dossier où mon client est victime et non agresseur. On ne sait même pas qui a donné le premier coup. On l’a fait tomber dans un guet-apens. Il y a doute, synonyme d’acquittement. Ou à tout le moins légitime défense. Ou provocation" . Une plaidoirie qui a fait mouche: acquittement.

Ah, à propos. Les gens présents dans le prétoire se demandent encore pourquoi les propos et insultes à caractère raciste n’ont pas fait l’objet d’une prévention…