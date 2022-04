"Notre soleil": du Petit Château au théâtre de la Valette

Fran nous raconte sa traversée affreuse du désert d’Agadez, l’enfer libyen où il sera fait esclave, emprisonné et torturé, l’Italie où il passe de centre d’accueil en centre d’accueil, et enfin la Belgique où il vit plusieurs mois dans la rue, après avoir séjourné aussi au Petit-Château, centre d’accueil Fedasil de Bruxelles. C’est là qu’il commence à écrire son histoire: elle compte plus de 800 pages sur son téléphone portable. Pour échapper au stress de sa situation de demandeur d’asile. Débouté dans ses démarches administratives de régularisation, il finira SDF.

Un spectacle pour soigner des bleus à l’âme

Avec l’aide de Sandra Raco, qui deviendra la metteure en scène de son seul-en-scène, Fran Kourouma va d’abord publier un livre racontant son histoire sur base de ses notes de smartphone (publié chez Samsa Éditions).

Aujourd’hui, le Guinéen est le porteur d’une parole unique, sans filtre et sans concession face à un public occidental tantôt compatissant, tantôt incrédule, et parfois excédé par l’incessante rengaine des médias sur le sujet. À ce titre, son témoignage est indispensable pour rendre un visage humain à une vraie problématique actuelle.

Fran Kourouma propose, après avoir vécu l’enfer, de monter sur scène pour partager son calvaire: "Ce texte veut rendre compte de mon expérience effroyable, bien éloignée de ce qu’on peut voir et entendre dans les médias occidentaux", explique-t-il.

Grâce à sa bonne fée, Sandra Raco, son récit de vie a été adapté à la scène et est parti en tournée. Après Namur et Bruxelles, il est actuellement sur la scène du théâtre de la Valette, à Ittre, pour une série de représentations, jusqu’au 8 mai. Il sera à Stavelot, en juillet.

À la Valette (Ittre) du 28 avril au 1er mai et du 5 au 8 mai.