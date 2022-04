Ce match spectaculaire s’est fini à 10 contre 9 avec la rouge de Thienpont dans les arrêts de jeu. À noter le but du jeune (16 ans) Da Silva.

" Ça n’a pas été évident car on a été mené 1-3, mais leurs deux exclusions (l’une en fin de première et l’autre à un quart d’heure de la fin) ont fait basculer le match qui s’est bien terminé pour nous et cette victoire fait du bien", sourit Fabrice Deman (T1).

Rebecq – Anderlecht 3-0

Buts: Delaunoit (1-0, 30'), Van Hirtum (2-0, 42'), Contino (3-0, 50').

Succès indiscutable des visités. "On a tiré les enseignements de l’aller en mettant le pied sur le ballon dès l’entame et en respectant les consignes à 100% , apprécie Franco Marrella (T1). Notre gardien n°2 nous a un peu tenus dans le match mais on a surtout été costaud dans tous les secteurs. Mention spéciale pour l’arbitre de chez eux qui a été très correct et on souhaite aussi un prompt rétablissement à leur joueur évacué en ambulance."

Porto – Waterloo B1-5

Buts: Depotbecker (0-1, 19'), Sprawka (0-2, 45'), L. Tondeur (0-3 et 0-4, 55' et 60'), Lecaille (0-5, 70'), Souza (1-5, 85').

Waterloo a écrasé le futur champion. "Il y a de la frustration car on les bat 5-0 à l’aller et 5-1 au retour, souligne Carlos Dias (T1). C’était un match d’orgueil car on voulait retarder leur fête, les joueurs ont été très concentrés et ont livré un gros match. On a attaqué dès le début hormis un face-à-face gagné par notre gardien à 0-0, puis il restait 20 minutes à jouer à 0-5, et le reste fut de la gestion."

Léo B – Wat. Lion’s 3-1

Buts: Sow (1-0 et 2-0, 3' et 10'), Kanyinda sur pen. (2-1, 55'), Sow (3-1, 65').

Chaque équipe a raté un penalty à 3-1 et l’issue est tristement connue pour les Waterlootois. "L’adversaire nous a pris à la gorge et mène 2-0 après dix minutes sur deux erreurs, puis ça s’est équilibré, raconte Alain Nzanza (T1). On a poussé davantage à la reprise, on parvient à faire 2-1 pendant un temps fort et on était occupé à prendre le dessus quand on leur a offert le troisième but. Leur victoire est méritée car ils ont été plus efficaces."

Ittre – Ophain B3-0

Buts: J. De Waele (1-0, 24'), Baeyens (2-0 et 3-0, 31' et 40').

Succès important dans la course au tour final mais des changements annoncés du côté d’Ittre. "Ce n’est pas l’équipe la plus forte qu’on ait rencontrée et on gagne 3-0 en ayant aligné pas mal de jeunes", résume Adrien Delogne (T2) qui a coaché l’équipe une dernière fois hier car il quitte le club tout comme le T1, Alain Desmet.

Ophain a encaissé les trois buts en première période. "On était un peu en dessous face à un adversaire pas trop mal en place, explique Michaël Ervier (T1).

Ce n’était pas le plus chouette match de la saison avec nos jeunes qui avaient déjà joué le matin. Une fois qu’on est passé en 3-5-2 à la mi-temps, plus rien passé défensivement. Ittre mérite sa victoire mais on a très bien joué en seconde période."