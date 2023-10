Brabant wallon: des mannequins habillés de rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein

C’est l’objectif premier de leur campagne d’automne: les agricultrices wallonnes souhaitent attirer l’attention sur le cancer du sein. Et soutenir la lutte contre ce fléau, par le biais de diverses opérations – la dernière en date se déroulait à Sart-Risbart (Incourt), dans le cadre de "Je cours pour ma forme". "Nous étions quatre, raconte Marie Tasiaux, présidente provinciale de l’Union des agricultrices wallonnes (UAW). Jacqueline, Nathalie, Séverine et moi avions même vu trop grand. Notre dame de paille, nous avons dû la réduire, puis l’envoyer à Noville-sur-Mehaigne. Sachez toutefois que notre quatuor n’était pas le seul qui confectionnait des mannequins roses en Brabant wallon. Vous en trouverez en divers endroits au bord des routes, à Chaumont-Gistoux par exemple, ou encore à Genappe, à Lasne et à Tourinnes-Saint-Lambert. Nous allons même en réaliser un en plastique noir à Orp-Jauche. Ce sera un bonhomme assorti d’un nœud papillon rose. Car on l’ignore souvent, un homme sur cent est touché par le cancer du sein."