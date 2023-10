Iris Munos, accompagné d’un orchestre sénégalais, a chanté du Brel aux élèves d’Incourt (vidéo)

Avant ça, les enfants étaient passés, questionnaire à la main, par les différents étages du Centre du patrimoine et de la ruralité d’Incourt pour découvrir l’univers de Jacques Brel au travers d’écrits, portraits, photos et vidéos. Ils ont également pu assister à la projection d’une partie du concert des adieux de Jacques Brel à l’Olympia après avoir écouté les explications de Gaëtan Jehaes, collectionneur d’anciens 78 tours et phonographes qui tenait à transmettre sa passion aux enfants.

Élève de 5e primaire à l’école d’Opprebais, Louna s’est montrée très intéressée par l’exposition. "J’ai appris que Jacques Brel était un auteur-compositeur de musique, qu’il n’était pas vraiment fort à l’école, juste en expression écrite et en poésie. Il a composé de nombreuses musiques, drôles comme sérieuses. C’est bien de toujours en parler 45 ans après sa mort. Ma maman m’a fait écouter plusieurs de ses chansons qui m’ont appris des choses. J’ai 10 ans mais je ne pense pas qu’il y ait un âge pour écouter Jacques Brel. Je me souviens qu’au début de la carrière de Stromae, on disait qu’il chantait un peu comme Jacques Brel."

Son institutrice, Isabelle Londos, a aussi apprécié le moment. "C’est une chouette expo. J’aime bien Brel au départ et même si on n’est pas de la même génération que les élèves, ils apprécient. En classe, on a fait des recherches sur sa vie, analysé l’importance des textes et découvert les endroits où Brel est passé. On a aussi analysé la chanson “Bruxelles” qui comporte des mots de vocabulaire que les enfants ne connaissent pas."

Les élèves et leurs professeurs s’en sont retournés ravis. Et on devrait en retrouver pas mal au concert d’Iris Munos ce samedi 14 octobre à l’église d’Opprebais.

Le programme des festivités

Concerts à l’église d’Opprebais

Et si Brel était une femme, par Iris Munos et l’orchestre Jigeen Ni.

Hommage à Brel par Filip Jordens, accompagné d’un quartet de haut vol.

Il neige à Liège… et même à Moscou, par Vadim Piankov, ou quand un jeune russe tombe sous le charme de Jacques Brel.

Brel, par Olivier Laurent.

Expositions gratuites au Centre du patrimoine et de la Ruralité d’Incourt

Exposition itinérante de la Fondation Jacques Brel avec interviews, photos, vidéos… Textes de France Brel.

Spécialisé dans les portraits, le peintre expose plusieurs de ses œuvres, dont des portraits de Jacques Brel.

Exposition du collectionneur Gaëtan Jehaes.

Le centre sera accessible les deux prochains samedis et dimanches, de 10h à 16 h.

www.brel2023.be