Incourt : la fumée noire du tracteur pulling s’invite au conseil communal

Pour la FJA, section Wavre-Perwez-Jodoigne, et de son président, Benjamin Hanon, "il est dommage que la personne mécontente ne soit pas venue nous trouver directement. D’accord pour dire que certains participants sont là pour la performance et le spectacle et qu’à ce niveau-là, ce n’est pas top au niveau de la pollution, mais le plus important est de savoir que les agriculteurs adorent parler de leur métier et le défendre. Ils sont les premiers à intervenir en faveur de l’environnement qui les fait vivre. Notre organisation est rurale et fait vivre les commerçants de la région à travers les produits que nous vendons. Et que quelqu’un passe voir le site, il n’y a plus le moindre déchet".

L’échevin Joseph Tordoir abonde dans le même sens: "Il est dommage de donner une image négative de ce genre d’événement alors que la plupart des agriculteurs font des efforts colossaux au quotidien en faveur de l’environnement".

Carole Crabbé ne demande pas à la Commune d’interdire ce genre d’activités sur son territoire "mais n’est-il pas possible d’exiger certains critères en matière de développement durable, ce qui serait valable pour toutes les activités autorisées par la Commune sur son territoire ?"

Échevin de l’Agriculture, Jean-Pierre Beaumont était présent à l’événement. Il a vu "80 tracteurs participer au concours, dont deux très anciens qui polluaient très noir."

Pour Colette Prévost (Écolo), "le mieux n’était-il pas de retirer ces deux tracteurs du concours ?"

Et Carole Crabbé d’ajouter: "Nous vivons sur une planète où des gens meurent à cause du réchauffement climatique. Notre Commune a une responsabilité à jouer dans ce domaine".