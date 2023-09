Incourt : la Ferme du GaSi lance un SOS pour sauver la récolte de ses arbres fruitiers

Résultat ? Les 6 hectares de pommes et de poires de table ont été touchés. Soit des fruits habituellement vendus sur une période de six mois, dans leur magasin à la ferme, sur les marchés, mais aussi via la coopérative Agricovert. "Avec ce qui nous reste de fruits intacts ici, nous ne tiendrons pas deux mois."

Côté maraîchage, les deux agriculteurs ont également essuyé des pertes mais moins importantes: "Parce que, pour les arbres fruitiers, c’est 75 à 85% de la récolte de l’année entière qui est perdue ou déclassée. Nous avions déjà connu le gel tardif, d’autres années. Il limitait les récoltes, mais dans ce cas-là, c’est le Fonds des calamités qui intervenait. Ici, nous allons défendre notre dossier mais c’est plus compliqué car c’était très localisé. Et si on nous dit que nous aurions dû nous équiper de filets anti-grêle, c’est juste impossible pour nous. Nous sommes locataires et ce genre de protection coûte de 60 000 à 100 000 € à l’hectare !"

Alors, Simon et Gabriel se sont retroussé les manches, et ont commencé la récolte, plus tôt que prévu. "On va essayer de limiter les pertes en vendant comme fruits de table ceux qui ont un petit impact qui a cicatrisé sur l’arbre. En vente directe, au comptoir, c’est jouable. Pour les autres fruits trop abîmés, on va les envoyer au pressoir pour faire du jus. Mais il devra être pressé rapidement car la météo est au beau cette semaine, ça favorise le pourrissement. Avant la fin de la semaine, ils devront être pressés."

Une coûteuse récolte

La récolte va donc prendre nettement plus de temps que d’habitude, cette année. Un seau pour les fruits déclassés, un autre pour ceux qui peuvent être sauvés. Le coût de la récolte sera donc plus élevé, et le pressage des fruits est un coût supplémentaire. C’est la raison pour laquelle les deux frères ont fait appel aux Brigades d’actions paysannes (lire ci-dessous) pour bénéficier de quelques bras supplémentaires. Renoncer à récolter les fruits n’était pas une option: "Cela coûterait moins cher, mais c’est une fausse bonne idée car l’acidité des fruits irait dans le sol et il faudrait ensuite faire un travail pour réguler le PH du sol, d’où un nouveau coût… Ce serait absurde donc."

Le travail les attend donc, d’autant qu’ils préparent également leur journée portes ouvertes. Elle aura lieu le 16 septembre, de 10h à 20 h, et ils espèrent recevoir de nombreux visiteurs. "La vie continue. Il faut relativiser. Il vaut mieux que ce soit les fruits que nous", sourit Simon Van Parys.