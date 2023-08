Incourt : la Fête du chou animera Roux-Miroir ce week-end

C’est dans cette optique que l’année dernière, une messe en plein air et un apéro ont été proposés en amont de la fête, deux nouveautés très appréciées qu’il a été décidé de réitérer cette année. Les festivités débuteront ainsi samedi à 18h par la messe en plein air dans le jardin de la cure, avant l’apéro et une séance de cinéma en plein air. Entre les films Mystère, Rien à déclarer et Top Gun: Maverick, c’est ce dernier qui a été sélectionné par les votants et qui sera projeté à 20 h 30, toujours dans le jardin de la cure, ou à l’église si la pluie venait à s’inviter à la fête. Ici, l’ouverture du père André est vraiment une fois encore unanimement appréciée par les organisateurs. Assister au film est gratuit, seuls les pains saucisse (4 €) sont à réserver. Dimanche, place à la traditionnelle brocante (accès par la chaussée de Namur pour les brocanteurs) dans les rues du village avec l’emplacement offert aux habitants afin de redynamiser l’événement. Une potée au chou sera proposée dès midi par Denise Lecocq alors qu’à 17h aura lieu le concours du plus grand mangeur de choucroute.

0498 70 43 75, feteduchou1315@gmail.com