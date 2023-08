Série d’été - Ils font vivre nos villages (5/6) : Pour Niels Lescot (Opprebais), "ce sont les bénévoles qui font vivre les villages"

Niels aura 30 ans en septembre. Il a toujours habité Opprebais et s’investir dans son village a vite été un souhait, à commencer par les Moissons de l’amitié, ces jeux organisés chaque année avec les différents villages de l’est de la province. "Cela doit bien faire quinze ans que je participe à ces jeux. Longtemps comme joueur puis de fil en aiguille comme membre du comité et depuis cinq ans comme président du comité des Moissons de l’amitié d’Opprebais. Quand Chantal Hemptinne a démissionné, j’ai accepté de prendre le relais. Je n’étais pas dans cette optique-là au départ mais j’y ai pris goût et j’essaie de faire les choses au mieux."

Un beau défi qu’il n’est pas seul à assumer. "Je suis entouré d’un comité qui réalise un travail extraordinaire. On a vraiment beaucoup de chance à Opprebais d’avoir des bénévoles qui s’investissent autant. On essaie de faire vivre le village comme on peut, cela fonctionne et les gens sont contents."

Présider un tel comité n’est pourtant pas une mince affaire car si participer aux jeux demande à chaque fois un gros investissement à l’approche des grandes vacances, c’est toute l’année qui est bien chargée pour le comité des Moissons. "On a notre gros week-end du carnaval où l’on organise aussi notre souper aux moules puis il y a la chasse aux œufs organisée à Pâques, la fête au moulin du mois de juin avec l’apéro et le quiz du samedi soir, les vieux tracteurs et la marche Adeps du lendemain, les fêtes de Halloween et de Noël…"

"Quand je vois l’engouement des gens qui m’entourent, je ne saurais pas m’arrêter"

Toutes ces activités ont pour but de faire vivre la commune mais aussi de récolter des fonds afin de financer les Moissons de l’amitié. "On a eu la chance d’organiser les Moissons à Opprebais l’été dernier. Cela faisait douze ans qu’Opprebais n’avait plus accueilli les jeux, c’était ma première comme président, un gros challenge, et d’après les échos, je pense que nous avons bien fait les choses. Et il y a quelques semaines, nous avons remporté l’édition des Moissons organisée à Walhain. Chastre ne participant pas, on nous avait annoncés comme challengers et nous avons fait mieux que ça alors que l’idée de départ était vraiment de participer aux jeux pour s’amuser."

Ce n’était pourtant pas gagné d’avance: "Le plus dur, et c’est le cas pour toutes les équipes, c’est d’avoir assez de participants. Les jeux sont organisés pendant les vacances, de nombreux jeunes sont occupés chez les scouts, mais la relève est assurée et on a réussi à avoir assez de joueurs, en sachant aussi que le fait qu’Incourt ne participait pas cette année nous a permis de récupérer des joueurs."

Niels Lescot est un président heureux. Tellement heureux qu’il ne compte pas lâcher prise. "J’avoue que je comptais doucement lever le pied. J’ai déménagé vers Ramillies, je vais me marier l’année prochaine, mais quand je vois l’engouement des gens qui m’entourent, je ne saurais pas m’arrêter. C’est tellement gai de voir tous ces gens qui s’amusent."

Au passage, Niels en profite pour remercier "une commune au top avec des ouvriers communaux toujours disponibles pour nous aider. Et puis, pour faire vivre le village, il faut des bénévoles. Il est important de les garder et de les mettre à l’honneur. Sans bénévoles, rien ne bougerait et je ne remercierai jamais assez les personnes qui nous aident lors de chaque événement".