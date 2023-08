Incourt: malgré l’approche de typhon Khanun, Martre a vécu en Corée un jamboree "somptueux"

Nathan et Loïc Dantoin ainsi qu’Ethan Minne, trois Incourtois, étaient du voyage. "C’était exceptionnel, raconte Nathan, 16 ans, qui ne cache pourtant pas avoir hésité à partir. Cela fait neuf ans que je fais du scoutisme, j’aime beaucoup les camps, mais un jamboree c’est autre chose. Les grands chefs nous en ont parlé pour nous proposer d’y participer, j’ai visionné les images d’autres jamborees et je me suis laissé tenter. Sans regret."

Et pourtant, une météo capricieuse laissait craindre le pire en Corée avec des inondations et de grosses pluies qui ont précédé une vague de chaleur et un typhon. "À la moitié du séjour, on nous a demandé de lever le camp à cause de la perspective de l’approche du typhon Khanun."

Avec 43 000 scouts à évacuer, la tâche des organisateurs s’annonçait délicate mais… 1 000 bus ont été affrétés pour disperser les scouts dans plusieurs universités de Séoul, une opération réalisée avec l’aide de l’OMMS (Organisation Mondiale du Mouvement Scout), du gouvernement et de l’armée coréenne. "Il n’était pas question d’arrêter le jamboree et on nous a organisé de nouvelles activités au pied levé, plus culturelles que sportives."

Martre (une petite fouine, totem de Nathan), Toupaye (un écureuil, totem de Loïc) et Palomino (un cheval, totem d’Ethan) se sont alors retrouvés alors qu’ils étaient plutôt séparés au début du jamboree. "Logique. On était là pour faire de nouvelles rencontres, pas pour rester ensemble. Moi, j’ai vite sympathisé avec des scouts suisses et québécois. Et comme je ne parle pas l’anglais, je pouvais compter sur un traducteur."

C’est donc en bonne compagnie qu’il a découvert un pays "somptueux, des villages traditionnels, de superbes temples. On a aussi visité beaucoup de musées, sans doute un peu trop, comme on a fait d’autres activités plus sportives comme du quad. On a aussi participé au Mud Festival dans un parc aquatique où l’eau est remplacée par de la boue. Mais ce que je retiens le plus de mon jamboree, ce sont les rencontres. Et je suis partant pour le prochain qui aura lieu dans quatre ans en Pologne, cette fois comme animateur."