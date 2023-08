Incourt : le conseil, unanime, rend un avis négatif sur le SDT

Le conseil qui devait se prononcer pour le 1er août l’a refusé à l’unanimité. Après la séance, un communiqué à l’intention du gouvernement wallon a été rédigé par le directeur général qui a fait un condensé des remarques émises par la majorité comme l’opposition afin d’expliquer les raisons de cet avis négatif.

"On estime que les objectifs du SDT visant à faire du territoire wallon un espace dynamique sur le plan économique, équitable sur le plan social et soutenable sur le plan environnemental sont louables mais on émet de sérieuses réserves sur la procédure de consultation, sur la forme du document (qui compte 250 pages) et sur le manque de précisions de certains concepts et termes. Il est regrettable qu’un résumé non technique n’ait pas été élaboré afin de faciliter la compréhension du document comme il est regrettable de constater que le SDT n’étudie pas les impacts qu’il pourrait avoir sur les autres politiques sectorielles, résume le bourgmestre, Léon Walry.

Tout centraliser en un endroit n’est pas bon et cela risque de dévaloriser les terrains. Il ne faut pas trop d’étalement urbanistique mais pas de concentration exclusive non plus, pas rien que de la centralité. Notre commune doit rester rurale et permettre à chacun d’avoir une qualité de vie."