Bénédicte Louis a une passion des roses à partager : elle ouvre son jardin ce dimanche à Incourt

"Toute petite, chez mon arrière-grand-mère qui avait des fleurs, cela vibrait déjà en moi. La passion est née là-bas et quand on a la passion du jardin en soi, c’est comme un virus, un bon virus qui ne vous quitte jamais."

Quand la famille s’est installée dans le centre d’Incourt, à quelques pas de la maison communale, il y a une bonne vingtaine d’années, "il n’y avait rien derrière la maison" et la création d’un beau jardin est vite devenue une priorité. "C’est la seule chose pour laquelle on a fait appel à une aide extérieure mais le jardin montait en pente douce et on a choisi de le faire par paliers car l’œil préfère des paliers à une montée, dans un sens comme dans l’autre."

Un travail quotidien

Le reste a suivi au fil des années et les variétés de rosiers se sont multipliées, toutes avec leurs particularités et leur histoire.

Entretenir son jardin est un travail quotidien pour Bénédicte, épaulée par son mari qui a notamment fabriqué des structures en fer forgé pour maintenir certaines espèces.

Les vivaces, "il faut les couper au Printemps avec les mauvaises herbes, ce qui demande pas mal de temps. Quant aux rosiers, certaines tailles me prennent cinq à six heures, mais le résultat en vaut la peine."

Elle n’utilise aucun produit chimique, ni engrais ni pesticides. "Je désherbe à la main. Quant aux pucerons, une fois que la biodiversité s’est installée, les prédateurs et oiseaux s’en chargent."

Quant à l’idée d’ouvrir son jardin, "c’est agréable d’en profiter avec sa famille mais rien de tel que de le partager. J’ai déjà un blog où je publie pas mal. Je trouve dommage d’avoir de si belles choses et de ne pas les ouvrir aux autres, de partager sa passion."