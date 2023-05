Cinq clips sur la chaîne YouTube de l’école de musique MiFa

MiFa est une école de musique installée à Roux-Miroir, le long de la chaussée de Namur. Les cours se donnent dans un ancien garage, un endroit unique et insolite au charme fou. Chez MiFa, tout le monde est concerné, des plus jeunes aux plus âgés, musiciens confirmés ou pas. MiFa propose des cours de guitare, basse, batterie ou encore piano, mais aussi des cours de chant et la création de comédies musicales. "En septembre, cela fera trois ans que l’académie a ouvert ses portes, raconte Anthony Marcon qui en est le fondateur, le directeur et l’un des professeurs. Chez MiFa, la base de notre travail est axée sur l’aspect familial. On veut donner à tout le monde la possibilité de se lancer. Nous comptons actuellement 80 élèves qui sont multi-instrumentistes. Ici, chacun apprend à jouer d’un instrument et nous organisons en parallèle des cours de band pour qu’ils puissent jouer en groupe."