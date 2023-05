Incourt : Le Centre du patrimoine et de la ruralité a été inauguré (vidéo)

Ruralité, un mot qui a tout son sens à Incourt. "Au même titre que Jodoigne et Perwez, nous avons été choisis au début des années 70 pour lancer l’opération de développement rural. Nous en fûmes les pionniers, s’est plu à rappeler le bourgmestre, Léon Walry. En 2008, nous avons obtenu le grand prix du développement rural de Wallonie grâce à des projets comme celui de la carrière d’Opprebais qui allie culture, logement environnement et social."

Quant au Centre du patrimoine et de la ruralité inauguré ce samedi, "le bâtiment était à l’époque une ancienne école. On y a enseigné pendant de très nombreuses années. Le bâtiment a aussi fait office de cure pendant un moment. Les scouts et l’administration communale l’ont aussi occupé. Ce bâtiment est votre maison et nous allons en faire quelque chose de très probant et nécessaire pour l’ensemble de la population."

Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Ruralité et du Bien-être animal, mais aussi ancienne habitante de Piétrebais, Céline Tellier, a parlé de l’ "aboutissement d’un projet de longue date, démarré en 2014, et qui comprend sous un même toit un espace dédié au patrimoine et à la ruralité mais qui est également un lieu de vie, de rencontre, de partage et d’accueil d’activités plus culturelles et récréatives. Le lieu va symboliser un rappel de nos racines et de notre attachement à la ruralité mais il va aussi permettre de continuer à faire vivre cette ruralité".

Effectivement puisque si le Centre du patrimoine et de la ruralité va proposer plusieurs endroits d’échange et de rencontre et servira de salle pour accueillir les séances du conseil communal, on y trouvera aussi une bibliothèque et une salle de projection. Une zone dédiée à des expositions ponctuelles sera aussi proposée aux artistes de la région. Jean Morren est d’ailleurs le premier à y exposer ses photographies, sous le titre "Regards vers le haut, à la découverte du patrimoine insoupçonné des maisons de campagne".

"Nous inaugurons un bâtiment qui est bien plus qu’un simple édifice, un endroit où le passé rencontre le présent et ou les différentes générations peuvent se retrouver et se connecter, a indiqué Tanguy Stuckens, président du collège provincial. On est aussi là pour célébrer les valeurs du patrimoine et de la ruralité et bravo à la Commune qui face aux difficultés n’a pas fait le choix de la facilité mais bien de la détermination, de la ténacité, du courage, de la créativité et de la patience. Ce lieu doit être celui que vous en ferez, un lieu de vie, de rencontre et de partage pour l’ensemble des habitants."

Le Centre du patrimoine et de la ruralité est désormais opérationnel. ©Braun